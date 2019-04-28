شركة كي.. تطرح منتجاً اختيارياً خلال اسبوع الشمول المالي

بغداد – خاص

أكدت شركة كي ان اسبوع الشمولي جاء بنتائج ايجابية تتناغم وخطط الشركة في التواجد داخل المجتمع المحلي، كما طرحت منتجها الجديد اختياري. وقال المدير التجاري للشركة احمد كاظم ان اسبوع الشمول المالي لهذا العام حقق تفاعل كبير مع شتى شرائح المجتمع عبر فرق الشركة المتواجدة في اكثر من مكان داخل الجامعات والأسواق وأماكن تجمع الكثير من ابناء المجتمع المحلي. واثنى المدير التجاري على خطوة البنك المركزي بتنظيم هذا المحفل بالتزامن مع اسبوع الشمول المالي العربي والوصول الى اكبر شريحة من المجتمع للإفادة من الخدمات المالية التي تنهض باقتصاد العائلة. ولفت المدير التداري للشركة الى ان الشراكة الاستراتيجية بين شركة كي الوطنية ومصرف الرافدين خلقت صرحا مثاليا لتحقيق أهداف الشمول المالي في البلاد. وعكس اسبوع الشمول المالي مدى التطور الالكتروني السريع الذي يشهده العراق، حيث طرحت شركة ( كي ) خدمة جديدة اسمتها «اختياري» تمكن كل صاحب حساب الكتروني باصدار بطاقة ماستركارد مرتبطة بحسابه ويمكن ان يختار شكل البطاقة بنفسه فتكون عليها صورة، ام، ابن، اب، اخت، زوجة، او اي صورة يريد ان يحملها صاحب البطاقة اينما ذهب لتكون البطاقة اسلوب حياة بدل ان تكون اداة دفع وتكون ( كي ) حاملة راية التطور لانظمة الدفع الإلكتروني.