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مجلس الصدر يعقد جلسته المعتادة يوم غد الثلاثاء

شؤون عراقية
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اليوم .. دعوة لحضور حفل توقيع ثلاثة كتب

بغداد _ الصباح الجديد:

يعقد مجلس الصدر ملتقى العلماء والأدباء ومنتدى الباحثين والخبراء جلسته المعتادة مساء يوم غد الثلاثاء لحضور جلسته المعتادة – اخر ثلاثاء من كل شهر – وهو يرحب بالجميع وبكل من يرغب في الحضور من رجال الادب والثقافة والمعرفة. انَّ مجلس الصدر استطاع أنْ يكون ذا نكهة وطنية متميزة وأنْ يُقدّم العديد من الأفكار والرؤى عبر البحوث والدراسات والمداخلات الموضوعية الرصينة فكان ( إضافة ) مباركة « للمجالس البغدادية « .
والمجالس – كما هو معروف – مدارس ومحطّات تداول في أخطر الشؤون وأهمهما، الأمر الذي يجعلها ذات مردودات ايجابية كبرى في مضمار المعرفة والاحاطة الموضوعية بقضايانا الراهنة .
انكم ايها الأحبة مدعوون لإثراء المجالس بمداخلاتكم القيّمة ومشاركاتكم الكريمة ، فأهلا وسهلاً بكم في الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء في مكتب سماحة السيد حسين الصدر بالقرب من ساحة عبد المحسن الكاظمي .
على صعيد متصل يدعو السيد حسين الصدر الأحبة الاعزاء من رجال الفكر والأدب والثقافة والإعلام لحضور حفل توقيع كتبنا الثلاثة ( جعجعة ولاطحين ، بين المبادئ والمصالح ، بين المواطن والوطن )
مع من تحبون من عشاق المعرفة والوطنية
وتقيم هذا الحفل اللجنة الثقافية بنادي العلوية ببغداد في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين وبحضوركم ومداخلاتكم يزدان الحفل ويزدهي .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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