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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رونالدو يدعم أبطال معركة كورونا

رياضة
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لشبونة ـ وكالات:

بعث كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، برسالة توعية لمشجعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.. ويتواجد رونالدو في مسقط رأسه ماديرا، وخضع لعزل ذاتي، بعدما علم بثبوت إصابة زميله دانييلي روجاني بالفيروس الخطير، علما بأن لاعبي يوفنتوس بلايز ماتويدي وباولو ديبالا أصيبا أيضا.

 وقال رونالدو في تغريدة على “تويتر”: “إنها لحظة صعبة على العالم أجمعه، دعونا نكون شاكرين للأمور التي تهم – صحتنا وعائلاتنا”.وأضاف “ابقوا في المنزل ودعونا نساعد موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح”.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو وزملاءه قبلوا بتخفيض رواتبهم من أجل مساعدة النادي في هذا الظرف الصعب.. كما شرع نجوم اليوفي إلى مساعدة عمال النادي والملعب، الذين انقطعت رواتبهم في ظل توقف المباريات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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