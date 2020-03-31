ديوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمحاربة “كوفيد ـ 19”

العواصم ـ وكالات:

انضم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى قائمة طويلة من الرياضيين في الحرب ضد فيروس كورونا “كوفيد ـ 19”.. وتعهد المصنف الأول عالميا، بالتبرع بمليون يورو، للمساعدة في شراء أجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية أخرى في بلاده صربيا.. ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء وتأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم، كما أدى لوفاة 24 ألف شخص.. ودعا نجم اللعبة الإسباني نادال، رياضيي بلاده للمساعدة في جمع 11 مليون يورو للمساعدة في محاربة الوباء، في حين تبرع السويسري الشهير روجر فيدرر بنحو مليون دولار لمساعدة الأسر المتضررة من الفيروس في بلاده.

وقال ديوكوفيتش في لقاء مع وسائل إعلام صربية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من ماربيا الإسبانية “أود التعبير عن عميق شكري لجميع أفراد الطواقم الطبية في شتى أنحاء العالم وفي وطني صربيا”.

وأضاف “للأسف يصاب المزيد من الناس بالعدوى في كل يوم. زوجتي إيلينا وأنا وضعنا خطة للوصول لأفضل سبيل للتبرع بما يتسنى لنا للمحتاجين”.