الجولة الثانية لممتاز الكرة تنطلق الجمعة باقامة مباراتين

أربيل يفوز على الحدود في ختام الدور الأول

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم جدول مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز، ففي يوم بعد غد الجمعة تجرى مباراتان، بين الطلبة والنجف يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلتقي النفط بضيفه أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتقام في اليوم التالي 3 مباريات، الصناعات الكهربائية يلاعب الجوية في ملعب الصناعة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، في حين يتواجه نفط الوسط والميناء في ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلعب الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتختتم مباريات الجولة الاحد، فيتواجه نفط ميسان وأربيل في ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي التوقيت ذاته بملعب التاجي يلتقي الحدود ونفط الجنوب، وحصل الزوراء على انتظار.

وفي سياق متصل، اختتمت أمس مباريات الدول الاول لدوري الكرة بفوز أربيل على ضيفه فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد.

يشار إلى ان دوري الكرة بنسخته الجديدة يشارك فيه 15 فريقا يلعبون دوريا من مرحلة واحدة لتحديد بطل الموسم 2019/2020.. ولن يهبط اي فريق في المنافسات، اذ سيتأهل فريقين ليصبح العدد 22 فريقا في الموسم المقبل، اذ اعلنت 5 أندية عدم مقدرتها في المشاركة بدوري الموسم الحالي نتيجة للظروف المالية وهي «الكرخ والسماوة والديوانية والقاسم وزاخو».

من جانب اخر، أعرب لاعب نفط الوسط سجاد رعد، عن سعادته بفوز فريقه في الجولة الأولى بالدوري على مضيفه أمانة بغداد (1-0)، واصفا المباراة بأنها خطوة أولى واثقة في مسيرة الفريق بالدوري الممتاز.وقال رعد في تصريح خاص للمكتب الاعلامي للنادي، إن «حصد النقاط الثلاث ومن ملعب المنافس في الجولة الافتتاحية من الدوري لا شك أنها ذات تأثير معنوي كبير بالنسبة للفريق».

وأضاف «الجميع كان مصمما على الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، لأنها ستكون مؤثرة على روح الفريق في الجولات المقبلة».وأوضح رعد «نفط الوسط قدم أداء مميزا مع انضباط تكتيكي، أهدرنا فرصتين محققتين لكننا نجحنا في التسجيل وخطف النقاط الثلاث وهذا الأهم».

وأشار لاعب نفط الوسط إلى أن فريقه «سيعود لمشاهدة المباراة لتعزيز الأداء في الجولة المقبلة وتجاوز الأخطاء في كل المباريات».وواصل «المباراة المقبلة ستكون أمام الميناء في ملعبنا المفترض ملعب كربلاء الدولي وعلينا أن نعزز الفوز بانتصار جديد، فالموسم الحالي يصعب تعويض أي خسارة فيه».

إلى ذلك، أنهت الإصابة موسم محترف نفط الوسط، المغربي زكريا الإسماعيلي بعد تعرضه للإصابة إثناء تسجيله لهدف في مرمى أمانة بغداد في الجولة الأولى للدوري.وقال زكريا الإسماعيلي: «تم تشخيص الإصابة بتمزق في الوتر الخلفي في منطقة الكاحل والتقرير الطبي أكد غيابي لمدة أربعة أشهر وبالتالي قد أغيب عن الفريق لنهاية الموسم».وتابع: «كنت أطمح لمواصلة المسيرة مع زملائي للمنافسة على اللقب لكن الإصابة قتلت حلمي».وبين أنه شعر بالألم بعد تسجيله الهدف في المباراة الافتتاحية مضيفا أنه كان حزينا لمغادرة اللقاء.وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق للفريق بمشواره في الموسم الحالي وأن يواصل انتصاراته والمنافسة بقوة على اللقب.

يشار إلى أن زكريا الإسماعيلي يمثل نفط الوسط منذ الموسم الماضي ويعد من الركائز المهمة بالفريق.