رئيس هيئة السياحة وكالة يبحث مع مدير عام بلدية المنصور التعاون المشترك

في خطوة تعّد الاولى من نوعها

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين :

بادر رئيس هيئة السياحة وكالة ومدير عام دائرة المجاميع السياحية في “خطوة “ تعّد الاولى من نوعها بالانفتاح والتنسيق والتعاون المشترك على المؤسسات المعنية والمختصة بعمل شركات السفر والسياحة ، والتي من بينها دائرة بلدية المنصور والكرخ المركز لوضع إلية تخدم المصلحة العامة ضمن الاطر القانونية.

وتحدث رئيس هيئة السياحة وكالة الدكتور محمد العبيدي خلال لقائه مدير عام دائرة بلدية المنصور والكرخ المهندس علي جار أن “ الانفتاح على شركات السفر والسياحة والتنسيق والعمل المشترك فيما بينهم ، يمكن الدوائر المعنية من ازالة جميع العقبات بمرونة وسلاسة التي تواجه عمل الشركات للوصول الى الهدف المشترك.

وأضاف العبيدي “ إن اللجان التفتيشية باشرت بجولات تفتيشية على شركات السفر والسياحة في بغداد وذلك للاطلاع على نشاطاتها والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات في عملها والنهوض بالقطاع السياحي وتطويره “ ، مشيراً إلى إن “ هناك خطة قادمة لقيام تلك اللجان بزيارات تفتيشية لشركات السفر والسياحة في محافظات العراق كافة”.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم عبر فرق متخصصة بجولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق الشركات المخالفة، مؤكداً أنه على الرغم من كل تلك الجهود إلا أن الهيئة تأمل أن يؤدي العملاء أدوارهم المتوقعة في المحافظة على حقوقهم وأهمها التعامل مع مكاتب مرخصة من قبل الهيئة، والإبلاغ عن أي عروض تقدم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية، لتتمكن من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه رحب مدير عام دائرة بلدية المنصور علي جار الله بـ” رئيس هيئة السياحة “ وعدد من مدراء المفوضين لشركات السياحة ضمن الرقعة الجغرافية ، مؤكدا على تعاون الشركات في تطبيق القوانين والتعليمات والأنظمة التي اشارت اليها هيئة السياحة بالشكل الصحيح والقانوني .

وعرض اصحاب الشركات عدد من المشاكل التي تواجه الشركات فيما يخص جباية الضرائب للخدمات الصحية “ التنظيف “ والإعلانية .

وابدى جارالله في الوقت ذاته المساعدة الكفيلة بما يضمن ايرادات الدولة وتطبيقها على وفق القانون وتقسيط مبالغ الضرائب .

وحضر اللقاء مدير قسم الشركات في دائرة المجاميع السياحية عماد صكبان ، والسادة مدراء الاقسام في بلدية المنصور .