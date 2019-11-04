بغداد _ الصباح الجديد :

اصدرت وزارة التربية تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات العامة للطلبة الخارجيين للمراحل الدراسية كافة ، وذلك بحسب التوجيهات الصادرة من قبل وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك الداعية للنهوض بالعملية التربوية والسير بها نحو الامام .

واوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ان التقديم على الامتحانات سينتهي يوم الخميس المقبل ولن يسمح بالتقديم بعد هذا التاريخ مهما كانت الاسباب ، واكد البيان على أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر ، ويقدم الراغب بالاشتراك بالامتحانات طلباً رسميا الى المديرية العامة للتربية في المحافظة التي يسكنها ، مع استصحاب هوية الاحوال المدنية الاصلية مع نسخة مصورة منها ، وأربع صور حديثة ، مبينا ان الطلبة الخارجيين سيخضعون للامتحان التمهيدي في المديرية العامة للتربية التي قدم فيها ، وللمواد الدراسية المشمولة بالامتحانات العامة فقط ، وحسب اخر طبعة معتمدة في التدريس ، والجدول المعلن ، ويكون امتحان المتقدمين داخل المحافظة حصرا .

ونبه البيان على انه لا يجوز فتح مراكز امتحانية في الاقضية والنواحي ، ويؤهل الطالب الناجح او المكمل بدرس او بدرسين للاشتراك في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 .

وتابع يقدم للامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والاعدادية بفروعها كافة كطلبة خارجيين طلبا رسميا الى المديرية العامة للتربية في المحافظة التي يسكن فيها بعد تقديمه تأييدا من المختار مصدق من قبل المجلس البلدي بالنسبة للنازحين وبطاقة السكن بالنسبة لغير النازحين ، مردفا بانه اذا كانت اخر مدرسة مسجلا فيها الطالب في محافظة اخرى ، فعلى الطالب تقديم وثيقة من مدرسته مع ملء الاستمارة الخاصة مرفقة معها ومصادق عليها من قبل مديرية التربية التي تقع بها مدرسته ويزود الطالب باستمارة تملأ من قبل مدرسته (اخر مدرسة كان فيها) ، وتقوم المدرسة بتثبيت واقع حال الطالب وفق ما مبين في صفحة القيد العام للطالب ، علما ان تزويد الطلبة بالاستمارات سيتوقف بدءا من يوم الخميس المصادف الـ19 من شهر كانون الاول المقبل .