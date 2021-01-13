ملاك «مانشستر سيتي» يعقدون شراكة مع أكبر أندية بوليفيا

شيفيلد يتذوق أول انتصار في البريميرليج

لندن ـ وكالات:

أعلن ملاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضم ناد جديد لقائمة الأندية التابعة للمجموعة، عبر توقيع اتفاقية شراكة مع كلوب بوليفار، أشهر نادي في بوليفيا.. وسيكون كلوب بوليفار أول «ناد شريك» في «سيتي فوتبول جروب» التي تأسست عام 2013.

وتمتلك المجموعة حصة الأغلبية وحق الإدارة في أندية مانشستر سيتي ونيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي.. وكجزء من الصفقة سيحصل نادي كلوب بوليفار على المشورة فيما يخص «الكشافين ومنهجيات التدريب وتطوير استراتيجيات أكاديمية الشباب وعلوم الرياضة وأمور أخرى».

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي فوتبول جروب»: «سعداء للغاية بزيادة تواجدنا على الصعيد العالمي من خلال هذا التعاون المهم مع كلوب بوليفار، أول ناد شريك لمجموعة سيتي فوتبول جروب».

من جانب اخر، انتزع شيفيلد يونايتد، أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس.. ويدين شيفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيلي شارب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.. وشهدت المباراة، طرد ريان فراسير لاعب نيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 5 نقاط في المركز العشرين الأخير، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين والخسارة في 15 مباراة.. في المقابل توقف رصيد نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في أربع.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراتين لفريق برنتفورد في الدرجة الثانية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بين صفوفه.. وقال برنتفورد في بيان إن هناك حالات إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه وأن الفريق الطبي لرابطة الدوري الإنجليزي نصحه بغلق مقر المران لحين إجراء المزيد من الفحوص.

وستتأجل بذلك مباراة برنتفورد على أرضه أمام بريستول سيتي المقررة أمس ثم مباراته في ضيافة ريدينج يوم السبت.. وقالت الرابطة إنها ستحدد لاحقا موعد المباراتين المؤجلتين.. ويحتل برنتفورد المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.. وتسببت الإصابات بفيروس كورونا في تأجيل 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأكثر من 50 مباراة في الدرجات الأدنى.

الى ذلك، كشف تقرير صحفي إسباني، عن السعر الذي حدده مانشستر يونايتد لبيع نجمه الفرنسي بول بوجبا في الصيف المقبل.. ويرتبط بوجبا بعقد في أولد ترافورد، حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن موكله مينو رايولا، طلب من إدارة اليونايتد السماح له بالرحيل.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن السعر المبدئي الذي حدده مانشستر يونايتد لبيع بوجبا يبلغ 75 مليون يورو.. وانضم بوجبا إلى اليونايتد في صيف 2016، في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، ويعتبر ريال مدريد وسان جيرمان الأكثر اهتمامًا بضمه.. وسبق وأن أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إعجابه به، في حين يضعه ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان، ضمن مشروعه في حديقة الأمراء.