نوال الزغبي في برنامج اكتشاف المواهب

الصباح الجديد – وكالات:

تحدثت الفنانة نوال الزغبي الجمهور عن برنامج اكتشاف المواهب الجديد “ذا تالنت” والذي يعد التجربة الأولى لها في عالم اكتشاف المواهب، من خلال فيديو كشفت خلاله تفاصيل البرنامج.

ونشرت نوال الزغبي فيديو لها على تويتر كشفت به عن مفاجأتها الجديدة بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ذا تالنت” والذي يحمل شعار “غرد للنجومية”، وقالت نوال في الفيديو انها سعيدة للمشاركة لأول مرة في برنامج مواهب على مواقع التواصل، وتمنت ان يغني المشتركون أغانيها التي تناسب أصواتهم.

وحمست نوال الزغبي الجمهور للبرنامج الجديد والذي يأتي برعاية شركة “روتانا”، ويشارك في لجنة تحكيمه إضافة للزغبي، المطرب عبد الفتاح الجريني، والملحن محمد رحيم، والمذيع طوني ابو جودة، وفيصل الزهراني.

وتعتمد فكرته على المشاركة بفيديو للمتسابقين يعرضون به مواهبهم على تطبيق الكتروني، ويجرى التصويت من الجمهور لاختيار الفائز بالبرنامج.

ويعد البرنامج الأول من نوعه عربياً في اختيار المواهب عبر تطبيق إلكتروني، ويحصل الفائز باللقب على عقد انتاج وادارة اعمال فنية من شركة “روتانا”، ولم تكشف الشركة ونوال الزغبي عن موعد بدء البرنامج.