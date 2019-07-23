الكهرباء العراقية: نمو إنتاج الطاقة 35 بالمئة خلال 8 أشهر

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، زيادة حجم إنتاج التيار الكهربائي بنسبة 35 بالمئة خلال الشهور الثمانية الماضية، إلى 19 ألف ميغاوات/ ساعة حاليا، مشيرا إلى مضي الوزارة للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.

وصعد إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، خلال الصيف الحالي، مقارنة مع متوسط 14 ألف ميغاوات/ ساعة، نهاية صيف 2018.

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، في تصريح صحفي لجريدة “الصباح” الرسمية، الثلاثاء، إن الوزارة تمكنت من إنجاز عشرات المحطات الثانوية وتصريف الأحمال.

وذكر الخطيب، أن “الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الرامية إلى زيادة حجم الإنتاج بشكل تدريجي، للوصول الى حد الاكتفاء الذاتي”.

وارتفعت مستويات الطلب السنوي على الكهرباء، بنسبة بين 7 – 10 بالمئة سنويا، لا سيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.

وشهد العراق عجزا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إبرام مذكرة تفاهم مع جنرال إلكتريك، لدعم تأهيل عدد من الوحدات التوليدية، وتحويل عدد آخر إلى دورة مركبة، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي نيسان الماضي، على خطة لإنتاج 11 ألف ميغاواط كهرباء خلال 4 أعوام، بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية؛ في إطار مساعي البلاد للخروج من أزمة حادة في قطاع الطاقة.