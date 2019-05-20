جميل عبد الوهاب ودوره السياسي بالعراق حتى 1958

صدرت حديثاً للباحثة العراقية زينب حسن ميوك دراسة جديدة حول الدور السياسي الذي لعبه المحامي والقاضي السياسي جميل عبد الوهاب في العراق حتى عام 1958.

قام بتحرير الدراسة الأستاذ لهب عطا عبد الوهاب وذلك لجعلها في متناول يد القراء، لا سيما وهي تعالج قضايا في غاية الأهمية في تاريخ العراق الحديث حتى 14 تموز/ يوليو 1958، والتي تمثل نهاية الحقبة الملكية الهاشمية في العراق، ودخول البلاد في لجج دوامات الانقلابات والانقلابات المضادة وصولاً إلى الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.

يضم الكتاب أربعة فصول هي:

الفصل الأول: الجذور الاجتماعية والفكرية لجميل عبد الوهاب وفكره السياسي، والفصل الثاني يتناول دور جميل عبد الوهاب السياسي في مجلس النواب العراقي (1948-1940)، ويبحث الفصل الثالث في المناصب الوزارية التي شغلها جميل عبد الوهاب في الفترة (1958-1948)، أما الفصل الرابع والأخير فيتناول دور جميل عبد الوهاب الدبلوماسي للفترة 1957-1955.

يقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط.