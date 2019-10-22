حقوق الانسان: تقرير المظاهرات اكتمل وعبد المهدي سيعلن النتائج

بغداد – الصباح الجديد

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الثلاثاء، عن تسليم اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث النظاهرات تقريرها النهائي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى اللجنة شخصت جميع الحالات السلبية وحددت الخلل والمسؤولية.

وقال الغراوي ان “اللجنة عملت خلال الايام الماضية في اغلب المحافظات وجمعت الادلة والافادات من المواطنين والمتظاهرين من اجل كشف الحقيقة”.

واضاف الغراوي ان “جميع مادار في التظاهرات تم تشخيصه فضلا عن تسمية الحالات السلبية والخلل والمسؤولية وقد تم تسليم التقرير الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

واوضح ان “الاعلان عن التقرير سيتم من خلال الحكومة وهي من تتفاعل مع حجم المعلومات وىالتشخيص والافادات وتسمي المتسبب الرئيسي في استخدام القوة المفرطة”