الاتحاد الوطني يدعو الى وحدة الصف ومعالجة المشاكل مع بغداد

بمناسبة الذكرى ال 46 لتاسيسه

السليمانية ـ عباس كاريزي:

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس الى اعادة العراق الى مساره الصحيح، عبر اختيار حكومة ديمقراطية فيدرالية تستطيع معالجة الازمات بين المكونات وبين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان للاتحاد الوطني تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، مع الاسف الآن البلد ومع اقليم كردستان غارق في المشاكل العميقة، وهناك مخاطر تهدد مسار العملية الديمقراطية والتطور السياسي والاقتصادي والثقافي، مع ذلك فإن المقترحات الواقعية والغنية لفقيد الامة الرئيس مام جلال والاتحاد الوطني الكوردستاني تستطيع اعادة العراق الى مساره الصحيح، في حكومة ديمقراطية فيدرالية تستطيع معالجة الازمات بين المكونات وبين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.

واوضح البيان،”مع الاسف دخل العراق الى مرحلة من الخلافات والصراعات بشكل تكون فيه جميع الاحتمالات متوقعة، وفي هذا الصدد يحتاج الورد الى وحدة صف حقيقة متوازنة، كما ان هذه الاوضاع تحتاج الى قراءة دقيقة وتشخيص للمشاكل لانجاح النضال من اجل ترسيخ الحقوق الدستورية والديمقراطية والقومية المشروعة والمستحقات الدستورية والمالية.

واضاف البيان: في المرحلة الراهنة في اقليم كوردستان تحتاج الى تقوية الجبهة الداخلية، لان المشاكل السياسية بين الاطراف والنواقص التي تعاني منها مسيرة الحكم وتفشي الفساد والمحسوبية واعتماد المركزية الادارية والمالية والتضييق على فضاء الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي والنشاط المدني مثل ملف معتقلي بادينان، كل هذا جعل بلدنا في زاوية ضيقة واضر بسمعتنـا السياسيـة.