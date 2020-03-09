رئيسة الادارة الانتخابية تلتقي بموظفي عقود مكتب الكرخ

بغداد _ الصباح الجديد :

في سعي مجلس المفوضين الجاد لاعادة هيكلية المؤسسة بالشكل الامثل التقت رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات المستشارة الدكتورة احلام الجابري موظفي عقود مكتب بغداد الكرخ .

واطلعت السيدة الجابري بشكل مباشر على العديد من الكفاءات والخبرات لدى الموظفين وتحصيلهم الدراسي واوعزت باعادة توزيع البعض منهم بما يخدم المصلحة العامة في مكتب الكرخ الانتخابي وخصوصا في الجوانب الفنية والادارية وتقنية المعلومات

من جانبهم ابدى موظفو العقود الاستعداد الكامل للعمل بكل طاقاتهم لانجاح العملية الانتخابية المقبلة

يذكر ان مجلس المفوضين الجديد يعمل على وضع الخطط والترتيبات اللازمة التي رئيس الادارة الانتخابية تلتقي بموظفي عقود مكتب الكرخ الانتخابي من شأنها رفع وتيرة العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة .

كما التقت الجابري بموظفات المكتب الوطني بمناسبة عيد المرأة العالمي ، وعبرت عن سعادتها الغامرة في هذه المناسبة وهنأت السيدات اللواتي شاركنها الفرحة واكدت لهن ان المرأة العراقية لديها من القوة والمهارة مايجعلها في مقدمة الصفوف ودائما ما نجدها تعمل بكل جد ونشاط في سبيل ان تثبت للاخرين انها تستحق التقييم والتكريم

وعلى هذا الاساس كرمت السيدة الجابري عددا من الموظفات بهدايا تقديرية لدورهن الايجابي من خلال عملهن في مفوضية الانتخابات على مدى السنوات الماضية و مشاركتها في جميع الممارسات الانتخابية السابقة بشكل فاعل بما لايقبل الشك كون المرأة تبقى دائما تنبض عطاء لاحدود له كأم وزوجة ربة بيت اوعاملة في جميع مفاصل المجتمع العراقي

تأتي هذه الاحتفالية ضمن فعاليات مجلس المفوضين الجديد والاهتمام بالكوادر الفنية والادارية ودعمها اللامحدود لموظفيها متوافقة مع عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من اذار الحالي

من جانبه اقام قسم التدريب والتطوير في مفوضية الانتخابات ورشة حتمية تحت عنوان ( الاتجاهات الحديثة في الادارة ) .

واستهدفت الورشة موظفي مفوضية الانتخابات الذين هم بصدد الترفيع وتسريع الدرجات وفق التدرج الوظيفي , وتناولت الورشة التعريف بالادارة واتجاهاتها الحديثة وانماط القادة الاداريين والمؤهلات الادارية لديهم وكذلك المهارات الذاتية للمدير الفعال من خلال استثمار ادواته المتاحة بالشكل الامثل والنظرة المستقبلية للعمل واعتبار الادارة فن و علم لتحقيق اهداف المؤسسة . اشرف على الورشة المذكورة كل من الاساتذة حيدر طه والدكتور علي امان و حيدر زورة.

يذكران قسم التدريب والتطوير في المفوضية مستمر في اقامة الورش والندوات الحتمية لتطوير الموظفين ضمن جداول زمنية ثابتة .