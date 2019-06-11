العراق يشارك في اجتماعات المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية في جنيف

المستشار نزار الوائلي لعضوية لجنة الصياغة

بغداد _ الصباح الجديد :

شـارك العراق ممثلاً بوفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين في اجتماع المجموعة العربية بقاعة مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية في جنيف.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل اللبناني كميل شاكر ابو سليمان رئيس المجموعة العربية وحضور عدد من وزراء العمل العرب ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري طرح الافكار والمتبنيات العملية الهادفة الى بناء رؤية عربية تكاملية خلال المرحلة المقبلة في ضوء التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية ، وقد تم ترشيح المستشار نزار الوائلي عن العراق لعضوية لجنة الصياغة.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع الذي يعد الاجتماع التنسيقي الاول للمجموعة العربية عرض ومناقشة عدد من البنود التي من اهمها المسائل الإجرائية لرئاسة الدورة الـ(١٠٨) لمؤتمر العمل الدولي لعام ٢٠١٩ والمناصب الاخرى ومناقشة اهمية التوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية ودعم المطالب الفلسطينية بشأن اوضاع العمال ومناقشة ملفين مهمين احدهما تمكين منظمة العمل العربية من إقامة علاقات متميزة للتعاون البنّاء مع منظمة العمل الدولية للارتقاء بقضايا العمل والعمال والاخر السعي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في البلدان العربية.

يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك حاليا في اعمال الدورة الـ(١٠٨) لمؤتمر العمل الدولي بوفد حكومي يضم (الحكومات واصحاب العمل والعمال) المعقود حاليا في جنيف.

على صعيد متصل بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان خلال اجتماعه مع الملاكات المتقدمة في دائرة العمل والتدريب ضرورة وضع سياسة واجراءات عملية لسير عمل الدائرة في ضوء المصلحة العليا للبلد وللمواطن العراقي.

وشدد عبدالزمان على الحد من تدفق العمالة الاجنبية ووجوب تنظيمها والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والجهات الامنية للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن،

مؤكدا على موضوع تشغيل العمالة الوطنية للحد من البطالة وجعل الاولوية في فرص العمل للعراقيين.

اما فيما يخص عمليات تفتيش المشاريع فأكد على ضرورة توفير الامكانيات المطلوبة لاجراء كشف ميداني للمشاريع المشمولة بالقروض كون القروض خصصت لإنشاء مشاريع والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وليست لاغراض اخرى فضلا عن متابعة استرداد الاموال بشكل دوري لتوفير الاموال المطلوبة ومنحها لمقترضين اخرين.

واكد عبدالزمان ضرورة تنسيق العمل بين نظام الاشتراكات في دائرة الضمان وقسم تفتيش العمل في دائرة العمل ووضع الية ربط شبكي بين القسمين لتسهيل عملها وتبسيط الاجراءات التي تصب في مصلحة المواطن.