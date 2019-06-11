التجارة تواصل تسلم المواد الغذائية لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية

تعزيز الدور الرقابي والنوعي لتحسين انتاج الطحين الموزع

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة عن مواصلتها تسلم وتجهيز المواد الغذائية لتوزيعها للمواطنين ضمن مفرادات البطاقة التموينية.

واوضح مدير عام الشركة قاسم حمود منصور ان فرع البصرة جهز كمية (2291) طن سكر وكمية (1054) طن زيت طعام فيما قام فرع ذي قار بتجهيز كمية (331) طن سكر و (248) طن زيت لمناطق (سيد دخيل ، البطحاء ، ألاصلاح ، سومر ، أور ، المثنى ).

وقال حمود بان فرع واسط جهز كمية (800) طن من السكر وكمية (650) طن زيت لمناطق (الغراف والعزة وألانوار وناحية واسط وألاحرار وبدرة وجصان والحي والبشائر والزهراء والنعمان ) كما تم تجهيز فرع كركوك بكمية (426.737) طن سكر و(859.335) طن زيت طعام وفي بابل تم تجهيز مادة السكر بكمية ( 652) طنا وزيت الطعام بكمية (671) طنا وفي الديوانية تم تجهيز كمية ( 5492) طن سكر وكمية (450) طن زيت .

واضاف المدير العام ان فرع الموصل جهز مجمع مخازن بازوايا وسايلو الموصل بكمية ( 287.543) طنا من السكر وكمية ( 133.44) طن زيت لمناطق المحافظة (محلبية , حميدات , العياضية ,فايدة ,الرشيدية) فضلا عن قيام الفرع بتجهيز مناطق الجانب الأيمن بكمية( 316.275) طن سكر وكمية (612) طن زيت لمناطق(سنجار,الشمال ,القيروان ,القحطانية )

وفي السياق ذاته اشار حمود قيام مركز مبيعات الأمام علي بتجهيز مادة السكر بكمية (1799) طنا وزيت الطعام بكمية (932) طنا وكذلك قيام مجمع مخازن التاجي بتجهيز كمية (397) طن سكر وكمية (180) طن زيت فضلا عن تجهيز النازحين بنسبة 97 % .

واشار كذلك الى قيام مركز مبيعات الرصافة بتجهيز مادة السكر بكمية (300) طن و (200) طن زيت وفي مركز مبيعات الكرخ تم تجهيز مادة السكر بكميه (225) طنا وزيت الطعام (169) طنا اما في مركز مبيعات الدباش تم تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام بنسبة تجهيز 90.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تعزيزها الدور الرقابي والنوعي لما له من اهمية في تحسين الانتاج وتحقيق رضا المواطن عن نوعية الطحين الموزع لصالح البطاقة التموينية.

وقال مدير عام الشركة حسين سامي خلال لقائه مدير وملاك قسم الرقابة في الشركة ان الواجب يحتم علينا عدم التهاون في التدقيق والمتابعة لعمل المطاحن وتكثيف الرقابة لاقسام الانتاج والتنظيف وجميع مراحل العملية الانتاجية والمفاصل المكلفة بانتاج وايصال الطحين الى المواطنين ابتداء من معامل الطحين مرورا بمتعهدي النقل وانتهاء بوكلاء الطحين .

ووجه المدير العام الفرق الرقابية بالعمل وعلى وفق مايمليه الواجب المكلفة به وعدم الاذعان للابتزاز ومحاولات بعض ضعاف النفوس بتقديم المغريات مقابل التغاضي عن بعض المخالفات او التستر عليها، مشددا على محاسبة صاحب المطحنة الذي يحاول التلاعب بقوت المواطن ايا كان ، مثنيا في الوقت نفسه على اداء بعض العاملين في المجال الرقابي لعدم تهاونهم ومواجهتهم لمحاولات التلاعب والابتزاز. من جانبها اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن مواصلة فرعها في محافظة ذي قار بتجهيز المطاحن الحكومية والاهلية بخلطات الحنطة المخصصة.

واوضح مدير عام الشركة نعيم محيسن جبر ان الكميات التي جهزها الفرع لمطاحن المحافظة بلغت (296,340) طنا فيما تم تجهيز مركز الاصلاح بكمية (234,880) طنا كحصة رابعة لعام 2019.

يذكر ان الحبوب التي تجهزها الشركة للمطاحن خاضعة لعمليات الفحص المختبري ومطابقة للمواصفات على وفق المعايير المعتمدة لدى الشركة.

الى ذلك شرعت ابواب المراكز التسويقية في نينوى التابعة لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب امام الفلاحين و المسوقين معلنة البدء الفعلي للموسم التسويقي في المحافظة.

اوضح مدير عام الشركة نعيم محسن جبر ان المراكز التسويقية في نينوى (سايلو الوائلية وسايلو بازوايا وسايلو مخمور وسايلو الموصل وساحة مشيرفة ) باشرت بتسلم اولى كميات الحنطة المحلية من الفلاحين والمسوقين حيث تجاوزت الكميات التي تم تسلمها في اليوم الاول ال ( ٢٨٩٠) طنا من الحنطة بانواعها.