كارول سماحة تسحب صوتها من أغنية “حلم حياتي”

الصباح الجديد – وكالات

قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ان تنسحب من أداء اغنية لفيلم “توأم روحي” من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو اللبن.

حيث أرسل مكتبها بياناً صحفياً جاء فيه: “توضح الفنانة “كارول سماحة” أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها- الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان “حلم حياتي” من تأليف صابر كمال، و تلحين محمد يحيي، و توزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان “توأم روحي”من انتاج الاستاذ أحمد السبكي، و اخراج الاستاذ عثمان أبو لبن حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية و الفيلم السينمائي”.