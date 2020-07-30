  • الخميس , 30 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عدوية وشيبة وحمودة والشيخ يحيون حفلا غنائيا أون لاين

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لمناسبة عيد الاضحى

الصباح الجديد – وكالات

يشارك كل من نجوم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وعبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، وطارق الشيخ، في حفل غنائي كبير أون لاين على يوتيوب، احتفالا بأول عيد الأضحي المبارك، الموافق بعد غد الجمعة ويقدم شيبة العديد من أغانيه وأبرزها أغنية “آه لو لعبت يازهر”، بالإضافة إلى أغانى يعلم ربنا، وأغنية 100 وش.

وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنيه بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن آخر أعمال شيبه  دويتومع أمينة هو كليبا جديدا بعنوان “خليك في البيت”، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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