دولابُ الزَّوجة

أنمار رحمة الله

لم أكن أرغب كثيراً بالأطفال، على عكس زوجتي التي كانت تحلم أن نُرزق بطفل، أو بالأحرى طفلة جميلة ذات عينين تشبهان عينيّ كما في خاطرها وتمنّيها. كلما جلسنا على المائدة، كانت زوجتي تنبهني دائماً إلى أن طفلتنا المدللة التي سنُرزق بها لاحقاً، سيكون لها شأن، وأنها – زوجتي – لن ترضى لابنتها إلا بحياة مناسبة، من مدرسة وشهادة وزوج كفء لها. في الوقت الغالب كنت أتماشى مع رغباتها وأحلامها، لا أريد إفساد وقتها ورجاءها بفلسفتي في جدوى ولا جدوى أن ننجب أطفالاً لنموت ويموتون هم لاحقاً. ثم أن وضعنا الصحي قد فرض علينا أن نكون بلا أطفال أساساً، بعد نضال حافل بالفحوصات الطبية وغيرها، أكد لنا الأطباء أن مسألة إنجابنا لطفل مهمة مستحيلة. لهذا كنت أجاريها في الحديث، بل أشجعها وأقف إلى جانبها رأفة بها. حتى حدث الشيء الأغرب في حياتي..!. حين دخلتُ ذات ليلة إلى المنزل فاجأتني زوجتي بصوتها :