19 مليار دينار…الاستثمارات العراقية في الاردن

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشف السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن، مؤكدا انها تقدر بنحو 19 مليار دينار.

وقال العذاري خلال لقائه لجنة الزراعة النيابية الاردنية إن “التواجد العراقي في المملكة كبير، حيث يقدر حجم الاستثمار العراقي في المملكة نحو 19 مليار دينار، نظرا لبيئة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها، ومستوى العلاقات المتجذرة بين البلدين”.

ولفت العذاري، إلى “التنسيق الثلاثي الذي يضم مصر والعراق والاردن، والتنسيق الثنائي بين المملكة والعراق”، مشيراً الى “عقد قمة قريبة في العاصمة بغداد”. وأشار، الى “المواقف المشرفة للاردن مع العراق خلال العقود الماضية”، مؤكدا ان “الشعب العراقي يقدر ذلك”.

وتابع: “نرى أن تطور الأردن وازدهاره هو استقرار للعراق وهو ما تعبر عنه الحكومة العراقية دائما”، مؤكداً ان العراق يدعم الاردن في جميع المجالات والقطاعات الزراعية والصناعية والاعمار”.

وأوضح، أن “العراق مهتم بحديث الملك عبدالله الثاني حول الأمن الغذائي”، مشيرا الى “التسهيلات الكبيرة لاستقطاب الخبرات الاردنية ومنح التأشيرات لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين لتسهيل دخولهم الى العراق”.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الاردنية، النائب محمد العلاقمة بـ”عمق العلاقة التي تربط المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، والتي تعد انموذجا يحتذى به في المنطقة”. وقال العلاقمة، إن “العلاقات الأردنية العراقية علاقات تاريخية راسخة بين الشعبيين والبلديين الشقيقين”.

وأضاف “اننا لا ننكر الدور الكبير للأشقاء العراقيين في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة والمساندة للأردن، ولاسيما في مجال استيراد احتياجاته النفطية وبأسعار تفضيلية، وندعو الحكومة دوما إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق والاسراع بإنجاز جميع الاتفاقيات الثنائية بمختلف المجالات، ليكون البلدان نموذجا للتبادل التجاري بين الدول العربية”.

وأوضح، أن “حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية ما زال لا يرقى لطموحاتنا جميعا، ولا يتناسب مع علاقات الأردن والعراق التاريخية، واذا نظرنا إلى المنتجات الزراعية في البلدين نجد أننا نحقق بتعاوننا نسبة كبيرة من الاكتفاء في المنتجات الزراعية، في ظل أهمية الأمن الغذائي وخصوصا مع تداعيات جائحة كورونا وما حدث من خطر في حدوث أزمة غذائية عالمية، إضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما يستوجب الاسراع بإبرام اتفاقيات في مجال التبادل الزراعي وإعطاء أولوية لمنتجات البلدين”.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة الاردنية، النواب عبدالحليم الحمود، وناجح العدوان، وعلي الغزاوي، ومحمد بني ياسين، ومحمد المرايات، وأسامة قوابعة، بـ”العلاقات الثناية بين البلدين والتي تعززها قيادة وحكومة البلدين”، مؤكدين “أهمية العمل على تطوير العلاقات وتعزيزها وتحقيق التعاون والتشارك بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، ولاسيما في ظل تطور الأحداث في المنطقة وجائحة كورونا ، وتاثيراتها السلبية على مختلف مناحي الحياة”.