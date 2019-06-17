اليسا تعود الى جمهورها بعد مدة من العلاج

الصباح الجديد – وكالات:

استأنفت الفنانة اللبنانية إليسا حياتها بنحو طبيعي بعد مدة قضتها في المستشفيات في مرحلة ما بعد العلاج إثر إصابتها بمرض سرطان الثدي، وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها مجموعة من المنشورات من أجل طمأنتهم عليها، وكدليل على استئناف حياتها الاعتيادية.

ونشرت إليسا عبر موقع “تويتر” فيديو ظهرت فيه وهي تفترش الأرض وتمارس بعض التمارين الخفيفة. وعلقت قائلة: “تمارين الصبح مع ستار”.

وعلى “إنستغرام” نشرت صورًا تجمعها بصديقاتها خلال قضائهن وقتًا ممتعًا. وبدت إليسا بحالة إنسجام مع صديقاتها وهي تتوسطهن. وتعرضت إليسا لمضاعفات بسبب علاج سرطان الثدي، وبعدها سافرت إلى بلجيكا لإجراء عملية جراحية، إلا أنها أصيبت مرة أخرى بآلام في ذارعها اليمنى، استلزم سفرها إلى ألمانيا وإجراء عملية جراحية هناك.

وأثارت المطربة اللبنانية قلق جمهورها بمشاركتها متابعيها صورة قبل أيام عبر “إنستغرام”، ظهرت فيها برفقة طبيبتها الخاصة، في ألمانيا، إذ كانتا معا في مطار إسطنبول.

كان على يد إليسا لفافة طبية، جعلت البعض يؤكد خضوعها لعملية جراحية جديدة، للعلاج من احتباس المياه فيها نتيجة الإشعاع الكيميائي الذي خضعت له خلال علاج سرطان الثدي.

يُذكر أن إليسا كشفت عن إصابتــها بسرطان الثدي من خلال طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها الأدوية والعلاج النفسي، وأخفت الخبر عن جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، وخوفًا على والدتها.