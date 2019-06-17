شعار ” ستار تريك”.. على المريخ

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية اكتشافا غير مألوف، إذ رصدت شيئا يشبه شعار مسلسل الخيال العلمي “ستار تريك” الشهير على سطح كوكب المريخ.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر “تويتر” إن مركبة تابعة لها تدور في مدار الكوكب الأحمر رصدت جسما على سطح الكوكب، يشبه شعار مسلسل ” ستار تريك” أو طريق النجوم الذي بدأ إنتاجه في ستينيات القرن الماضي.

والرسم الذي رصدته “سانا” جاء على شكل “شيفرون”، الذي يشبه حرف V في اللغة الإنجليزية.

وذكرت الوكالة أنها عثرت على هذا الشكل في منطقة هيلاس باننيتيا الواقعة جنوب شرقي المريخ، ورجحت الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح والحمم البركانية والكثبان الرملية.

وأوضحت “ناسا” أنه منذ فترة طويلة كانت هناك الكثير من الكثبان الرملية تتحرك في المنطقة، وفي مرحلة ما، حدث انفجار وتدفقت الحمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت هذه الحمم.

ولاحقا أصبحت هذه الكثبان مثل جزر عالقة، لتأتي الرياح وتهب عليها وتذريها، لتبقى الأشكال فارغة محاطة بالحمم البركانية مثل آثار الأقدام.