أفلام مهرجان “وارش” السينمائي بنسخته التاسعة

منصور جهاني

يتنافس 24 فيلما من ستة بلدان من دول بحر قزوين في مهرجان «وارش» السينمائي الدولي بنسخته التاسعة، والذي يقام في مدينة مازندران (شمالي ايران).

وبحسب العلاقات العامة لهذا المهرجان، تشارك كل من دول آذربيجان وأفغانستان وإيران في مجال حضارة التراث المشترك، وطاجيكستان وروسيا وكازاخستان في مجال حضارة التراث الطبيعي.

والأفلام الـ 24 التي ستدخل مرحلة المنافسة في القسم الدولي: من آذربايجان “موسيقى المقامات الآذربايجانية” للمخرج أمين ميرابولايف، و”المفروشات الآذربايجانية” للمخرج شامل علييوف، و”معجزة مجنحة” للمخرجة زهرا ميرزا زاده، و”أطعمة ومأكولات آذربايجان” للمخرج شامل نجف زاده.

من افغانستان: “نسج السجاد” للمخرج محمد آيريك، و”القطرة” للمخرج غلام يحيي جعفري، و”أبيض شاحب” للمخرج غلام رضا جعفري، و”سمفونية حياة طالب شهيدي” للمخرج الكسيو اسيليف، و”أرض آذر القديمة” للمخرج سميع الله عطايي.

ومن ايران: “لأحلام الحديدية” للمخرج ياسر طالبي، و”مهمة: يوم تنفيذ الواجب” للمخرج علي خوشدوني فراهاني، و”لوتوس” lotus للمخرج محمد رضا وطن دوست، و”أسطورة الدودة هفتواد” للمخرج اصغر صفار وعباس جلالي يكتا، و”عجائب مُلهمة” للمخرجة محبوبه طبايي عقدايي

وتدخل طاجيكستان منافستها في افلام: “باب بجهة الله” للمخرج معروف نويوفت، و”حلم الوحدة، أمنية بامير” للمخرج برايان ماثه، ومورغان منتشود وصيفاي ورا، و”لحن الطنبور” للمخرجة انيسه صبيري

وتشارك روسيا بـ”انفجار هائل” للمخرج مراد نريمانوف، و”كم هي كبيرة المجرة؟” للمخرج كسينيا اليان، و”نظرية غروب الشمس” للمخرج رومن سوكولوف، و”ايمان” للمخرجة تاتيانا فدوروفكيا

اما كازاخستان فتشارك بالافلام: “13 كيلومترا” للمخرج فلاديمير تالكين و”الفرن” للمخرج عليشر جاديغروف، و”ميراث من الأجداد” للمخرج بريك زاكونوف.