برشلونة يصطدم بإشبيلية وبيلباو يواجه ليفانتي

قرعة نصف نهائي كأس الملك

مدريد ـ وكالات:

أقيمت ظهر اول امس، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.وأسفرت القرعة التي قام بسحبها، أرتيز أدوريز نجم أتلتيك بيلباو السابق، عن مواجهة إشبيلية ضد برشلونة، أما أتلتيك بيلباو سيواجه ليفانتي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.وستقام مواجهات الذهاب يوم 10 شباط الجاري، أما مواجهات الإياب ستقام يوم 3 آذار المقبل.وسيُقام النهائي يوم 17 نيسان المقبل، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

وقلب برشلونة، الطاولة على غرناطة، بالفوز عليه بنتيجة (5-3)، بعدما كان الفريق الكتالوني متأخرًا في النتيجة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.سجل أهداف برشلونة، أنطوان جريزمان «ثنائية» في الدقيقتين 88 و100، وجوردي ألبا في الدقيقة (90+2) و113، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 108.فيما أحرز ثلاثية غرناطة، كينيدي في الدقيقة 33، وسولدادو في الدقيقة 47، وفيكو من ركلة جزاء في الدقيقة 103.

وتأهل أتلتيك بيلباو بعد فوزه على ريال بيتيس في ربع النهائي، خلال مباراة انتهت بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين إيجابيا 1-1 في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.وسجل المهاجم خوانمي خيمينيث هدف التقدم لبيتيس (84)، لكن راؤول جارسيا يخطف هدف التعادل لبلباو في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+4) ليلعب الفريقان وقتا إضافيا لم يأت بجديد.

واحتكم بيلباو وبيتيس إلى ركلات الترجيح وتألق أوناي سيمون حارس بلباو بشدة وتصدى لركلتين من لاعبي بيتيس، في حين أحرز لاعبو بيلباو 4 ركلات بنجاح ليتأهلوا في نهاية المطاف إلى نصف نهائي الكأس.

في حين، تأهل ليفانتي لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه الثمين 1-0 على ضيفه فياريال، في دور الثمانية.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في هز الشباك على مدار 90 دقيقة، ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، اقتنص ليفانتي بطاقة التأهل للمربع الذهبي في البطولة، بعدما أحرز لاعبه روجر هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الرابع.

من جهة اخرى، بات جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، مهددًا بتلقي عقوبة الإيقاف والغرامة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإن لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني، تدرس التصريحات التي أطلقها بيكيه مؤخرًا ضد الحكام في الليجا.

وأشارت إلى الأزمة تتعلق بتصريحين، الأول عندما قال «ما حدث في الدوري الأخير بعد التوقف، من أكثر الأشياء غرابة التي مررت بها في حياتي. إذا قارنا بين ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الاختلافات فيما يتعلق بالتحكيم الذي تلقاه المنافس في المرحلة الأخيرة من الليجا».

وأوضحت أن التصريح الثاني هو «85% من الحكام من مدريد.. فكيف لن يصفروا لصالح ريال مدريد؟ حتى بدون وعي.. كيف لن يطلقوا النار أكثر على فريق دون الآخر؟».

وقالت الصحيفة الإسبانية إن لجنة النزاهة تدرس جميع هذه التصريحات الخاصة بأداء التحكيم، لمعرفة ما إذا كانت كلمات بيكيه، تشكك في شرف مؤسسة التحكيم.وإذا تمت إدانة بيكيه وفقًا للمادة 100 من قانون الانضباط، فإنه مهدد بتلقي عقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة من 601 إلى 300 ألف يورو.