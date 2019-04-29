طرح زي الشرير “دارث فيدر” بمليوني دولار

الصباح الجديد – وكالات:

قالت دار للمزادات، إن زيا صممه فريق العمل في سلسلة أفلام “حرب النجوم” (Star Wars) لشخصية الشرير “دارث فيدر” عام 1979، سيطرح في مزاد لتذكارات الأفلام الكلاسيكية الشهر المقبل وقد يصل سعره إلى مليوني دولار.

وأضافت دار “بونامز” أن زي الشخــصية الشــريرة الشـــهيرة ملك لرجـــل اعتــاد الظهــــور مرتـــــديا إياه خلــــال العروض الأولى وتجمــــعات محبـــي تلك الــسلسلة وأنه قرر بيع زيه المميز.

وذكر منظمو المزاد أن الزي مؤلف من 17 قطعة، من بينها القناع الأسود والحذاء طويل الرقبة، وعباءتين من بين أجزاء أخرى، وقدروا أنه قد يباع بما يتراوح بين مليون ومليوني دولار.

وقالت دار “بونامز” للمزادات، إن الزي الذي سيعرض للبيع من بين عدد قليل من ملابس “فيدر”، التي أنتجها فريق المصممين بقيادة جون مولو عام 1979 في لندن، من أجل فيلم “حرب النجوم: الإمبراطورية ترد الضربة” (Star Wars: The Empire Strikes Back).

وستظهر القطعة في معرض مفتوح للجمهور قبل أن تطرح المقتنيات التذكارية للبيع في المزاد يوم 14 مايو/ أيار.