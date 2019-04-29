شيرين تطلب من فمها السكوت مخافة الأمن المصري

الصباح الجديد – وكالات:

أصدرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، تعليقا طريفا بشأن أزمة تهديدها للأمن القومي المصري، وذلك في حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أحيته قبل يومين.

وأثارت شيرين ضحك الجمهور، بتعليق طريف بشأن الأزمة، عندما قالت “اسكت يا بؤي” (فمي)، في إشارة منها إلى المشكلات التي واجهتها مؤخرا بسبب تصريحاتها في حفل البحرين.

وكانت شيرين خضعت الى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة “هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني”.

وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، ايقاف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.

وعلى الرغم من منع النقابة لها من الغناء، إلا أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا في دبي خلال المدة الماضية، كما احيت حفلها الغنائي الاخير في العاصمة السعودية الرياض، والذي تحدثت فيه تهكما على وصفها بانها تهدد الأمن القومي لمصر.