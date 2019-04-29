لعبة “ماريو” على هواتف أندرويد

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة ” نينتندو” اليابانية، قررت أخيرا طرح نسختها الأحدث من لعبة “ماريو” الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تكون لعبة “رحلة ماريو كارت” الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”، وفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعا، من أجل إجراء تغييرات وتطويرات عليها.

ومن المتوقع أن تكون “ماريو” متاحة بصورة كاملة على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس” بنهاية الصيف لهذا العام.

وسيجري طرح النسخة الأولى من لعبة ” Mario Kart Tour” في الولايات المتحدة واليابان في المدة من 22 مايو/ أيار حتى الرابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة “ماريو” الشهـيرة في تسعينيات القرن الماضي خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عـــــروض المحتوى بعد الإطلاق.