كهرباء الجنوب تؤهل خطي 33 و11 ك.ف في ذي قار والبصرة

بغداد – الصباح الجديد:

انجزت الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ذي قار التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اعمال تأهيل خط( 33 ك.ف) المغذي لمحطة الالمنيوم الثانوية الجديدة (القرض الياباني) 33 / 11 ك.ف في محافظة ذي قار.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الاعمال تضمنت استبدال قابلو (1*400) ملم2 جهد 33 ك . ف بطول (40) متر و(3) صناديق مستقيمة (1*400) ملم2 جهد 33 ك. ف، نهاية قابلو خارجية (1*400)ملم2 عدد(3).

واضاف المدرس ان اعمال التأهيل ستسهم بزيادة القدرة التحويلية للمحطة وبالتالي تؤمن استمرارية جيدة في التيار الكهربائي في اثناء فترة التجهيز في عدد من مناطق صوب الشامية من اجل التخفيف من معاناة المواطنين.

على صعيد متصل أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء شمال البصرة التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اعمال تشغيل خط ١١ك.ف في محافة البصرة.

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت شطر مغذي النقل (11) ك.ف واستحداث مغذي البصير( ١١ك.ف) من متنقلة اللطيف وذلك من أجل تلافي خروج الخطوط المتكرر عن العمل نتيجة ارتفاع الأحمال, حيث يصل حمل مغذي النقل قبل الشطر الى( 320 ) أمبير وان حمل مغذي النقل بعد الشطر (216) أمبير ، الى جانب شطر مغذي ابو غرب(١١ك.ف) الخارج من محطة النشوة الثانوية ٣٣/١١ك.ف الى مناطق مركز ناحية النشوة من قضاء شط العرب شرق المحافظة كون بلغ الحمل الكلي للمغذي نحو ( 280 A ).

من جانب اخر, تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ميسان من رفع (120) حالة تجاوز كانت (50) حالة تجاوز من نوع منزلي خط واحد و( 44) منزليا نظاميا متجاوزا ، فضلاً عن (26) حالة تجاز من الاصناف الصناعية والتجارية و الزراعية.

كما انجزت الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء المثنى التابع للشركة العامة المذكورة اعمال الصيانة الاضطرارية لقواطع محطتي الهلال والمجد والتي تغذي مناطق ( ال مطلب ، البوموسى ، ام الدشيش، المضخات ،الناحية ،ام العكف ، الزهراء ، السكك), وان الهدف من هذه الاعمال هو لادامة واستقرار عمل هذه المحطات وتلافي انقطاع الكهرباء، وتم اجراء عمليات التشغيل لجميع اجهزة المحطة المشمولة بالصيانة .

من جهته عقد مجلس محافظة ميسان اجتماعا طارئاً لبحث وضع المنظومة الكهربائية, بحضور مسؤولي قطاع الكهرباء في المحافظة .

واستهل نائب رئيس المجلس الجلسة بكلمة ترحيب مع مقدمة للحضور عن أسباب انعقاد الجلسة ، فيما، قدم رئيس لجنة الكهرباء بالمجلس شرحا ، عن وضع المنظومة من حيث( الإنتاج و النقل و التوزيع) ، وقدم ممثل فرع توزع كهرباء ميسان ووكيل مدير الفرع المهندس جمعة عذافة سلمان شرحا عن ساعات التجهيز مع القطع المبرمج وحصة المحافظة المقررة من الوزارة وآلية القطع المبرمج وكيفية عمل مركز السيطرة الوطني، والهدف من الإطفاء عن بعد الذي يحافظ على وضع المنظومة.

وأوضح مدير فرع توزيع كهرباء ميسان, ان تأثير خروج خط ( كرخة – عمارة ) قلل ساعات التجهيز في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي كانت أعلى من المعدلات الطبيعية ، فيما بين رئيس قسم السيطرة والاتصالات المهندس محمد جاسم حرفش، حجم الأحمال و حجم الاحتياجات الفعلي للطاقة وحجم الأحمال المتوقعة في العام المقبل والاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية، واحتياج المحافظة لمحطات ثانوية (٣٣ / ١١ ك.ف ).