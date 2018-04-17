وقف التعيينات والتنقلات في صفوف القوّات الأمنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمرا ديوانيا يقضي بوقف كافة التنقلات من أجهزة وتشكيلات الدوائر الأمنية والتشكيلات التابعة للقوّات المسلحة باستثناء ما يتطلبه الوضع الأمني.

وجاء في الأمر الذي نشر يوم أمس الثلاثاء “يتم إيقاف أية إجراءات تتعلق بالتعيين وحركة الملاك والإعادة للتعيين أو إلغاء أمر الطرد إلا بعد التحقق من وجود الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وعدم وجود مانع أمني أو قانوني”.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في وقت سابق انها تسعى لتشكيل لجنة عليا للبت في طلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بما أقره البرلمان في موازنة 2018، داعية المنتسبين المعنيين الى عدم الوقوع بما وصفته الداخلية ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين.

وقالت الداخلية في بيان ” وفق موقعها الرسمي ” إن وزارة الداخلية تود ان توضح ان مجلس النواب قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين ، وقيد مجلس النواب ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء .

وأهابت الوزارة بجميع ابنائها انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية، والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات.