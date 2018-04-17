معهد التمويل يرجّح نمو الاقتصاد العالمي في 2018

وكالات ـ الصباح الجديد:

رجّح معهد التمويل الدولي ، أمس الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في 2018 ويرجع ذلك في معظمه إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة لكن التوترات بشأن التجارة تهدد بتقويض أشهر نمو عالمي متناغم.

وارتفعت توقعات المعهد للنمو العالمي في 2018 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5%، مع زيادة توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام الحالي إلى 2.9%.

وكان الاقتصاد الأميركي قد نما 2.3% في 2017 بحسب المعهد والتوقعات السابقة للمعهد قبل تفعيل التخفيضات الضريبية في أواخر العام الماضي وكانت تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 2.4% في 2018.

وقال المعهد إن النمو المتناغم الذي شهده الاقتصاد العالمي في2017 للمرة الأولى في عشر سنوات يظهر شقوقا، مع توقع المصدرين ضغوطا بسبب حالة عدم اليقين التي يكتنف التجارة العالمية.

وقالت الداخلية في بيان ” وفق موقعها الرسمي ” إن وزارة الداخلية تود ان توضح ان مجلس النواب قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين ، وقيد مجلس النواب ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء .

وأهابت الوزارة بجميع ابنائها انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية، والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات.

وأشار بيان الوزارة الى العمل على تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصرا والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد.