اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان المربد في البصرة

بغداد – حذام يوسف:

تنطلق اليوم في السادسة مساء فعاليات مهرجان المربد الثاني والثلاثين (دورة الشاعر كاظم الحجاج)، على قاعة المركز الثقافي النفطي بمدينة البصرة، وقال الدكتور سلمان كاصد رئيس اتحاد ادباء البصرة ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان، انه ” سيشهد حضورا متميزا من الادباء العراقيين في الداخل والخارج، والادباء العرب والأجانب، اذ وجهت الدعوات الى سبعة وخمسين شاعرا واديبا من الامارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين ولبنان وسورية واليمن ومصر والاردن وفلسطين والسودان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، ومن الاجانب غير العرب دعي الى المهرجان 18 شاعرا واديبا من كل من ايران واليابان والدنمارك وطاجكستان وفرنسا وتركيا”.

وأضاف كاصد “ان الشعراء والادباء والكتاب العراقيين الذين وجهت اليهم الدعوات، بلغ عددهم 16 ممن يعيشون في الخارج، و210 في الداخل”.

وأوضح ان فعاليات عدة ستواكب المهرجان اذ ستنظم كما قال” معارض فنية، تشكيلية وفوتوغرافية، إضافة الى صدور جريدة المربد، لتواكب فعاليات المهرجان اليومية”.

وكان كاصد أورد في تصريحات صحفية ان وزارة الثقافة ساهمت بدعم المهرجان فيما كان الدورالكبير لمحافظ البصرة اسعد العيداني، لافتا الى ان هناك جهات داعمة اخرى مولت المهرجان كمجلس محافظة البصرة ووزارة النفط بشخص وزيرها ومدير شركة نفط البصرة العام و كذلك وزارة النقل بشخص وزيرها ومدير الموانئ العام كما اسهمت شركة المصافي بدعم المهرجان.

و(المربد) مهرجان شعري تقيمه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 1971 ويشارك فيه العديد من الشعراء والادباء العراقيين والعرب .

ويستمد المهرجان عنوانه من سوق المِربَد التي كانت تقع في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة، وهي أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام، وكانت السوق مخصصة لبيع الابل قبل أن تتحول خلال العصر الأموي إلى ملتقى للشعراء والأدباء والنحاة الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية، وبخلاف الأسواق الأدبية الأخرى التي كانت مخصصة لأقوام الجزيرة العربية، كانت سوق المربد متسعاً لأعراق مختلفة من فرس وصينيين وهنود وأقباط وعرب، ومن أبرز شعراء المربد جرير والفرزدق وبشار بن برد وأبو نواس، كما أن الجاحظ والكندي وسيبويه والأصمعي والفراهيدي كانوا من أشهر رواد السوق التي تعرضت إلى الإندثار قبل قرون، وأعاد احياءها ادباء البصرة.