أشهر سيارات “جيمس بوند” للبيع

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن دار مزادات “سوذبيز”، طرحه لأشهر سيارات العميل السري البريطاني، “جيمس بوند”، للبيع خلال شهر أغسطس/ آب المقبل في ولاية كاليفورنيا.

وكان أول ظهور لسيارة “بوند” عام 1965، وهي من طراز “أستون مارتن” (دي بي 5)، التي اشتهرت من تجهيزها بالعديد من الأسلحة المبهرة، منها أدوات لقطع إطارات السيارات، وبنادق آلية ودروع واقية من الرصاص.

ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارة، بلونها الرمادي الشهير، ما بين أربعة وستة ملايين دولار أميركي، بحسب دار مزادات “سوثبيز”.

ولم تظهر السيارة المطروحة للبيع في أي من أفلام “جيمس بوند”، ولكنها انموذجا محاكيا للسيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي “Goldfinger” و”Thunderball”، وكذلك في فيلم “Skyfall” من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لسلسلة أفلام “جيمس بوند”، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.

وأشارت دار مزادات “سوذبيز” إلى أن السيارة استعانت بها شركة “إيون” للإنتاج السينمائي، من أجل الترويج فقط لفيلم “جيمس بوند” Goldfinger”، الذي يلعب بطولته شون كونري. وظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما.