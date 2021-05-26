التونسية أسمهان الشعبوني: التنوّع في قصصي يعكس شخصيّتي

حاورها : كه يلان محمد

المساحة المحدودة للقصة تتطلبُ دراية باللغة وتمكناً في بناء الجملة الرشيقة المخففة من الحشو. كما أنَّ الإسهاب في السرد لا يفيدُ الحركة الدرامية في أجواء القصة، باعتبار أنّ القارئ يتطلّع إلى معرفة الوحدة الأساسية في صياغة المادة القصصية، ولا يشدّهُ إلى متابعة حلقاتها سوى قدرة المبدع على كسر الجليد بين المتلقي ونواة القصة بعيداً من التطويل والإطناب في الوصف.

وفي هذا السياق، تمكنت الكاتبة والقاصة التونسية أسمهان الشعبوني من تغطية المواضيع المتعددة في مجموعتها القصصية الأولى «الجانب الآخر من الطريق»، بدءاً من الهواجس الذاتية مروراً بالأزمات المجتمعية والحضارية وصولاً إلى آلية التواصل بين الأديان.

واللافتُ في أسلوبها هو التنوع بين الواقعية والعجائبية والاستشراف العلمي، ولا تخلو نصوص الشعبوني من أنفاس ساخرة حول تجربتها في كتابة القصة واختيارها لهذا الجنس الإبداعي وقراءاتها المتشعبة. وهنا حوارُنا مع أسمهان الشعبوني عن تجربتها الإبداعية ومجموعتها القصصية «الجانب الآخر من الطريق»…

بخلاف الاتجاه السائد في الوسط الأدبي، اخترتِ الدخول إلى عالم الأدب من خلال القصة، وليس الرواية كما هو سائد. لماذا؟ وهل فنّ القصة هو الأكثر تعبيراً عن رؤيتك؟

قبل أن أشرع في كتابة مجموعتي القصصيّة، كنت قد نشرت بعض القصص في مجلّات وصحف ومواقع الكترونيّة. تلك القصص كانت ثمرة مشاركتي في ورشات أدبيّة، من بينها ورشة الكاتب التونسيّ كمال الرياحيّ، وورشة كاتب القصّة التونسيّ، وليد سليمان. ولعلّ القصّة هو الجنس الأدبي الأكثر انسجاماً مع طبيعة «ورش الكتابة»، لأنّ اختصار النصّ يوفّر فرصة العمل على وحدة في المعنى والشكل، بطريقة شاملة.

لذلك عندما قرّرت أن أكتب، كنت قد قرأت وتمرّنت كثيراً على كتابة القصّة. قرأت وأعدت قراءة العديد من المجموعات القصصيّة لنجيب محفوظ وقصص يوسف ادريس، ويوسف السباعي وزكريّا تامر وغيرهم.

قرأت كثيراً من قصص الأدب اللاتينيّ لأدباء مثل بورخيس وكورتثار. ولا أخفي تأثري بكورتثار، وقد ألهمتني قصّته «الآنسة كورا» كتابة «حصّة الكتابة الصباحيّة»، من حيث أسلوب التنقّل بين أصوات الشخصيات، من دون سابق إنذار.

قرأت أيضاً لميّاس، ولبولانيو (الذّي أفضّله كشاعر في الحقيقة). قرأت في أدب القصّة القصيرة الفرنسيّة لكتاب كلاسيكيين مثل موباسان وآخرين معاصرين مثل فراد كسّاك، الذي أعجبت بفكاهته كما أعجبت أيضاً بفكاهة الإيطاليّ دينو بوزاتي. تأثّرت أيضاً بالقصّة الأنكلوفونيّة بعدما وجدت فيها خيالاً علميّاً ممزوجاً بالميتافيزيقا، وأظنّه استجاب إلى نزعة كانت موجودة في داخلي وتنتظر أن يخرجها شيء ما من سباتها.

هذا بالإضافة إلى قصص فيليب ك. ديك، وريموند كارفر، وغيرهما… هكذا وجدت نفسي، بمحض الصدفة، في عالم القصّة. ومع أنني نويت في البداية أن أكتب الرواية، ولكن عملتُ بنصيحة راي برادبوري الشهيرة، وفضّلت أن تكون بداياتي بالتمرّن على كتابة قصص عديدة تمنحني فرصة التحسّن والتطوّر من نصّ إلى آخر، على أن أراهن على نصّ طويل.