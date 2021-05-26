  • الأربعاء , 26 مايو 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مسارات شهية

ثقافة
التعليقات على مسارات شهية مغلقة
5 views

هدى الهرمي

لا قيظ
يؤرق شجرة الزيتون
ولا ريح
تنسف زهرة المدائن
حين يتشقّق الماء في أديم الروح
يحاصر القنوط والريبة
ويرمّم أزمان النكبة
لتنسلّ ضحكة الأطفال
من منافي الضوع المهيب
نحو صهيل الأرض
وجلجلة الأجراس

إنها مسارات شهيّة
تجرّنا من أوتاد المتاهة
وتنزع الشرخ
عن أعناقنا المرتدّة
مع أفول السبات الثقيل
والتشذرم المستوطن كالغبار

نحن الأحياء
ورثة الأرض
أبناء الوجود
تحت القباب الخارقة
نصقل أجساد ثائرة
نفتّت الضباب
في دم بارق
في ممرات الوحشة والحصار
نفكّ عروة الخذلان
أو هكذا ندحره بالصلاة
متأبطين شعلة مقدسة
وميعاد.

ستعود الطيور إلى أعشاشها الباسقة
وهزائم الغزاة حاسمة
كغمام يؤرقه صفو الأفئدة
ملفّع بزوبعة رابضة على مقربة.

لكن جلّ الغنائم والاحتمالات الراهنة
لجيل طليق تتراءى أسطورته
حين نضج القهر في السياق نفسه
وهو معتصم بطلائع الحرية
في معركة رهيبة
تطال سوامقه
بيوت العزّة المتفجّرة.

لكن الملاحم
لم تردمها الأنقاض ولا الأضرحة
على غير نمط من السدم الخانعة
وركب الأعداء.

هكذا احتدم نعش الضمائر
في جوقة متناسلة
تحت الأضلاع الصاعدة
على غرار الرايات
لتندلع ألسنة الشمس
مع الصقور المهاجرة
إلى القدس.

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة