العقدة الإسبانية تفزع مانشستر يونايتد قبل نهائي يوروبا ليج

اليوم في جدانسك البولندية

العواصم ـ وكالات:

يسدل الستار على منافسات الدوري الأوروبي لموسم (2020- 2021) عندما يتواجه فياريال الإسباني مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء ، في المباراة النهائية التي تحتضنها مدينة جدانسك البولندية.ويبحث مانشستر يونايتد عن التتويج بلقبه الثاني في المسابقة بعد موسم (2016- 2017)، وإنقاذ موسمه بالفوز ببطولة، أما فياريال فيستهدف لقبه الأول في تلك البطولة، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال التتويج باللقب، حيث أنهى الموسم في الدوري الإسباني في المركز السابع المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي رحلة بحث اليونايتد عن إنقاذ موسمه والتتويج بلقب الدوري الأوروبي، يصطدم بمجموعة من العقبات التي يستهدف تخطيها يستعرضها التقرير التالي:

تعاني الأندية الإنجليزية أمام نظيرتها الإسبانية في نهائي الدوري الأوروبي سواء بمسمى البطولة القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) أو الحديث، حيث تواجها 4 مرات من قبل، كان الفوز فيها من نصيب أندية الليجا 3 مرات.وكانت البداية في موسم (2000- 2001) تحت المسمى القديم للبطولة، وحينها تغلب ليفربول على ألافيس (5-4) بالهدف الذهبي.

ومن ثم فرضت الأندية الإسبانية هيمنتها، بتغلب إشبيلية على ميدلزبره في نهائي البطولة موسم (2005- 2006) برباعية نظيفة، وتغلب أتلتيكو مدريد على فولهام في نهائي موسم (2009- 2010) بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.. وأتت آخر مواجهة في نهائي موسم (2015- 2016)، وحينها تغلب إشبيلية على ليفربول بنتيجة (3-1).

يعاني مانشستر يونايتد في النهائيات الأوروبية أمام الأندية الإسبانية، حيث سبق وأن واجهها 4 مرات من قبل، حقق خلال تلك اللقاءات انتصار وحيد.. وحقق الشياطين الحمر الانتصار الوحيد في المواجهة الأولى، والتي أتت في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم (1990- 1991) وفاز حينها على برشلونة (2-1).

ومن ثم خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام برشلونة، الأولى في موسم (2008- 2009) بهدفين دون رد، والثانية في موسم (2010- 2011) بنتيجة (3-1)، كما خسر السوبر الأوروبي عام 2017 أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1).

سبق وأن تواجه مانشستر يونايتد وفياريال في 4 مباريات من قبل، وكان ذلك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسمي (2005- 2006) و(2008- 2009)، وأتت جميع المباريات بالتعادل السلبي.

لم يحقق مانشستر يونايتد سوى 16 انتصارا في 61 مباراة أوروبية جمعته أمام الأندية الإسبانية، وتعادل في 23 لقاء وخسر 22 مواجهة أخرى، كما ودع اليونايتد آخر 3 نسخ أوروبية أمام أندية الليجا، بالخسارة أمام إشبيلية في دور الـ16 لدوري الأبطال موسم (2017- 2018) وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، إضافة إلى الخسارة أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم (2018- 2019).. أما سجل اليونايتد أمام أندية الليجا في الأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية، فهو الفوز في 9 مباريات والخسارة في 12 مواجهة أخرى.