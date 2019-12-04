براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عاماً

الصباح الجديد – وكالات:

اعترف النجم الأميركي براد بيت بأنه لم يبكِ أبدًا منذ 20 عامًا وأنه حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه من أنجلينا جولي ولكنه الآن بات يجد نفسه “شديد التأثر” وذلك بسبب أطفاله من زوجته السابقة أنجلينا على الرغم من عدم قدرته على البكاء ووصف بيت، صحوة المشاعر التي تصيبه حاليًا بأنها “علامة جيدة”، إذ تحدّث في أثناء حوار له مع مجلة Interview، عن مشاعره تجاه فيلميْ Legends of the Fall لعام 1994، و Meet Joe Black لعام 1998، قائلاً: “من المعروف عني أنني لا أبكي فأنا لم أبكِ منذ نحو 20 عامًا والآن صرتُ أجد نفسي أكثر تأثرًا، إنني متأثر بأطفالي وبأصدقائي وبالأخبار، متأثر وحسب”.

وأضاف: “أعتقد أنها علامة جيدة لا أعرف إلى أين ستقودني، لكنني أظن أنه شيء جيد”، كما تحدّث النجم أيضًا عن مجاهدة نفسه وأنه يلومها باستمرار لكن من دون أن يُحدّد ما يقصده بالضبط.