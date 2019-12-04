ريم مصطفى تبوح بأسرار غريبة عنها

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى أسرارا غريبة عن شخصيتها، منها على سبيل المثال أنها لا تحب وجبة الإفطار لأنها تشعر عند تناولها طعاما في الصباح تظل طوال اليوم جائعة أما عن أكثر ميزة في شخصيتها، قالت ريم مصطفى أن ميزتها هي عيبها نفسه وهي “الحاجة وعكسها” بمعنى أنها شخصية واضحة للغاية “أبيض أو أسود”.

من جهة أخرى، تطرق الحديث مع ريم مصطفى عن الموضة والجمال، فقالت أنها من محبي ستايل الفنانتين درة ونيكول سابا ومن الجيل القديم فهي تعشق النجمة سعاد حسني التي تعد مثلا أعلى لها والنجمة الاستعراضية شريهان وأضافت فيما يتعلق بالجمال فهي ليس لديها أي روتين تتبعه من أجل بشرتها ولكنها تحرص على غسل وجهها جيداً مع وضعها عدة كريمات قبل الخلود إلى النوم، وكشفت عن الجانب الرومانسي من شخصيتها وهو أنها عاشت قصة حب لأول مرة في عمر الـ 14 عاماً عندما أعجبت بشاب في نادي الجزيرة ولكنها لم تجرؤ على التحدث معه وكل ما عرفته عنه أن اسمه “هيثم”.