من هنا بدأت حكاية أشهر الماركات العالمية

الصباح الجديد – وكالات:

وراء اغلب الماركات العالمية سواء المتعلقة منها بالملابس، أو بالأطعمة والمشروبات، وصناعة الأجهزة الإلكترونية وغيرها، قصة نجاح كبيرة، وإصرار وصبر الشخص المسؤول عن فكرته، التي كانت مجرد حلم صغير تحول إلى اسم تجاري متواجد في جميع أنحاء العالم.

سنتعرف على بداية هذه الشركات والماركات العالمية، وفقُا لصحيفة insider الأميركية.

أول محل تجاري لماركة ديور: تعد من أشهر الماركات الفرنسية، تأسست الشركة على يد المصمم كريستيان ديور، في عام 1946 في 16 ديسمبر، كانت أول بدايتها في عالم الموضة وصناعة الأحذية والحقائب والملابس.

صارت دار أزياء ديور الفرنسية، من أشهر الماركات التجارية العالمية، التي تنافس الكثير من الماركات الذين يحملون نفس الطابع، يجمع بينهم شغف حبهم للموضة والرغبة في الإبداع، لإظهار المرأة والرجل بإطلالة مثالية.

أول محل تجاري لماركة برادا: دار أزياء إيطالي تأسس عام 1913، على يد ماريو برادا، الذي تخصص في بداية مسيرته في عالم الموضة، بصناعة الحقائب الجلدية يدويًا، من خلال وضع الإكسسوارات التي تضيف للتصميم.

البداية كانت قوية للغاية، جعلته من أشهر بيوت الأزياء العالمية، التي تعد وجهة أساسية لنساء كثيرات، عند الرغبة في اختيار قطع فريدة مصنوعة بحب وشغف.

أول محل تجاري لماركة لوي فيتون: الذي يحمل شعار LV، ويعد من أشهر بيوت الأزياء الفرنسية، تأسس عام 1854 على يد المصمم لوي فيتون، الذي اشتهر في بدايته بصناعة الإكسسوارات النسائية، الساعات والأحذية، الملابس الجاهزة بشتى الأشكال.

قدم الكثير من الأفكار الإبداعية في عالم الموضة والجمال، لذلك صار من أشهر الأماكن المنافشة لكثير من الماركات، المتعلقة بالملابس والأحذية والحقائب.

أول محل تجاري لماركة غوتشي: من أشهر العلامات التجارية الإيطالية، تمت ترجمة الفكرة على أرض الواقع في عام 1921، على يد غوتشيو غوتشي في فلورنسا، حيث بدأ بصناعة العطور الخاصة بالسيدات، ثم بعد ذلك قرر صناعة الأحذية والملابس الجاهزة والإكسسوارات.

أول مطعم لدجاج كنتاكي: الذي أشتهر بخلطة الدجاج الشهية، حيث يحاول الكثيرون أن يكتشفوا سر الخلطة السرية، والتي جعلته من أشهر مطاعم الوجبات السريعة على مستوى العالم، تأسس في فترة الخمسينات في 24 سبتمبر عام 1952. كانت بداية المطعم الأول لدجاج كنتاكي، في سولت لايك سيتي، يوتا، في الولايات المتحدة الاميركية، إذ حصل على إعجاب الكثيرين بسبب خلطته الرائعة، هذه الخطوة التي دفعته أن يكون مطعم عالمي شهير بالدجاج المقلي المقرمش.

أول مطعم لماكدونالدز: بدأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، في بداية الخمسينات في 15 أبريل عام 1955، كان أول مطعم في سان بيرناردينو كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأميركية.

أشتهر ماكدونالدز في البداية، بتحضيره لشطائر البرجر اللذيذة، التي حازت على إعجاب الكثيرون، إضافة إلى البطاطس المقلية الشهية، ومازال ماكدونالدز يحافظ على نجاحه منذ بدايته حتى الآن

أول مقهى لستاربكس: شركة أمريكية تأسست عام 1971، على يد ثلاثة شركاء الأول كان مدرس لغة إنجليزية يدعى جيري بادوين، وزيف سايغل مدرس مادة تاريخ، والثالث غوردان بوكر، كاتب روايات.

الشيء الوحيد المشترك بينهم، شغفهم الشديد بالقهوة، لذلك قرروا افتتاح مقهى متخصص في تحضير القهوة بشتى الأنواع والنكهات.

بداية شركة أمازون: كانت البداية لفكرة شركة أمازون عام 1994، تم تأسيس الشركة على يد جيف بيزوس، بدأت الفكرة لتكون مقر إلكتروني على الإنترنت، ليتمكن الشخص من شراء ما يحلو له عبر التسويق الإلكتروني.

بداية شركة آبل: بداية شركة آبل كانت عام 1976، إذ تم تأسيسيها في كاليفورنيا، تأسست على يد ستيف جوبز ورونالد واين، ستيف وزنياك. كانت الفكرة التي تدور في أذهانهم، صناعة أجهزة الحاسوب، ونجحوا بتقديم العديد من الأجهزة الإلكترونية.