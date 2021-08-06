توقيع آلية تعاون بين جامعة البصرة للنفط والغاز ومجلس الخدمة العامة الأتحادي

وزير التعليم العالي أكد على مواصلة دعمها للنهوض بمهامها

البصرة ـ سعدي السند:

قال رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب زار الامتحانات الالكترونية النهائية للجامعة .

وأضاف لقد قدمنا شرحًا موجزًا للوزير عن سير الامتحانات الالكترونية النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ واوضحنا اعداد الطلبة الممتحنين في الدراسة الصباحية والمسائية والاجراءات المتخذة لانجاح سير الامتحانات .

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة دعم الجامعات المستحدثة وخصوصا في مجالات تطوير البنى التحتية ودعمها بالهيئات التدريسية وكذلك تطوير علاقاتها الخارجية مع الجامعات المرموقة عالميا وبالخصوص بمجال النفط والغاز.

وقد استعرضنا ماتم اعداده من علاقات مع الجامعات الروسية وكذلك الجامعات الاوكرانية

والجامعات في الدول المجاورة .

وفد واري يتابع سير الامتحانات النهائية

واستقبلت جامعة البصرة للنفط والغاز الوفد الوزاري الخاص بمتابعة سير العملية الامتحانية للعام الدراسي 2020/2021.

اذ زار الجامعة عضو الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني الدكتورة هناء مرتضى علي ، وتجولت عضو الفريق الوزاري في أروقة القاعات الامتحانية لمتابعة سير الامتحانات الحضورية في كليات الجامعة وكذلك زارت أعضاء اللجنة الامتحانية والمشرفين على الامتحانات خلال متابعتهم لسير الامتحان الحضوري للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، واطلعت على التفاصيل المطلوب توافرها وفقًا للمتطلبات الوزارية وبدورها اشادت بجهود الكليات لاستيفائهم متطلبات واشتراطات التعليمات الامتحانية وتعليمات الوزارة وبخاصة في مجالات توفير مستلزمات الامتحانات وتهيئة القاعات المناسبة وتوفير إجراءات السلامة كافة.

رئيس الجامعة يطلع على الامتحانات الحضورية

وزار رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز كلية هندسة النفط والغاز واطلع على القاعات الامتحانية للاقسام العلمية كافة وللدراستين الصباحية والمسائية/ الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ، واكد الكعبي على أهمية توفير كل مستلزمات إنجاح سير العملية الامتحانية الحضورية وانهاء العام الدراسي بنجاح كبير ، وأشاد بجهود اللجان الامتحانية والاقسام العلمية لالتزامهم باجراءات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعية وحسن تنظيم الامتحانات وتوفير البيئة الملائمة لانجاح الامتحانات النهائية ، وتجول الكعبي في القاعات الامتحانية واستمع لملاحظات الطلبة في الدراستين الصباحية والمسائية

وكانت الامتحانات الحضورية قد انطلقت صباح الاول من اب الجاري في كلية هندسة النفط والغاز للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، وتفقد عميد الكلية القاعات الامتحانية للاطمئنان على سير الإمتحان وذكر العميد ان الامتحان الحضوري يتم بصورة ممتازة وتم توفير كل المتطلبات لانجاح سير العملية الامتحانية واثنى على دور الاقسام العلمية واللجان الامتحانية والتدريسيين والملاك الوظيفي الساند للعملية الامتحانية في تهيئة القاعات الامتحانية و اتباع إجراءات الوقاية الصحية من خلال التباعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات السلامة.

انطلاق الامتحانات الحضورية في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز

وانطلقت الامتحانات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثاني / الدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز ، وذلك صباح اليوم الاحد الأول من اب الجاري ، وتجول رئيس الجامعة بمعية عميد الكلية الدكتور سامي هاشم الساعدي في أروقة القاعات الامتحانية للاطئنان على عملية سير الامتحانات ، وذكر الكعبي بان الامتحانات في يومها الأول شهدت نجاحاً كبيراً اذ عملت ملاكات الجامعة على تهيئة ثلاث قاعات دراسية جديدة لاستيعاب الطلبة على وفق التباعد الاجتماعي كما تم تهيئة مستلزمات الصحة ومنها غرف التعفير وأجهزة فحص الحرارة فضلاً عن المعقمات والكمامات والقطع الدلالية التي تشير الى ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية الصحية ، وتابع الكعبي : انتهى اليوم الأول بنجاح والحمد لله وسط إجراءات صحية مشددة من قبل الملاكات المشرفة على العملية الامتحانية، بينما أشار الساعدي على ان اليوم الأول للامتحانات الحضورية شهد امتحان طلبة المرحلة الثانية والثالثة والرابعة لقسم إدارة وتسويق النفط والغاز فضلاً عن امتحان قسم اقتصاديات النفط والغاز وان نسبة المشاركة عالية جداَ اذ تم استنفار كل ملاكات الكلية منذ أسبوع.

تعاون مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي

وتابع رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز القول : ايماناً ورغبة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي وجامعة البصرة للنفط والغاز ولأهمية التنسيق والتعاون العلمي المشترك وتنظيم الجهود في طريق التكامل المؤسسي تم توقيع الية تعاون بين الجانبين بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الأستاذ محمود محمد عبد التميمي وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية وتبادل الزيارات وإقامة ورش العمل المشتركة لتطوير الموارد البشرية والإفادة من خبرات التدريسيين والاشراف المشترك ، وكذلك تضمنت الية التعاون في مجالات نظم تكنولوجيات المعلومات والخبرات الفنية والإفادة من المختبرات العلمية في الجامعة وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة بين الجانبين. وقد بين رئيس الجامعة وضع الموارد البشرية المتاحة حاليا والمطلوب تعزيزها لتطوير واقع العمل الاداري والعلمي وبخاصة تعزيز الجامعة بحملة الشهادات العليا وبتخصصات الجامعة الفتية والوحيدة في بلدنا العزيز ليكونوا نواة حقيقية للملاك التدريسي وكذلك الموظفين في التخصصات كافة، وفي ختام اللقاء شكر رئيس الجامعة السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي والوفد المرافق له على حسن الاستماع ووضوح الرؤى الأستراتيجية للنهوض بواقع جامعتنا الفتية والواعدة بتخريج قادة المستقبل بمجال هندسة وإدارة النفط والغاز.