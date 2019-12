بيونسيه تتغلب على تايلور سويفت

الصباح الجديد – وكالات:

من حفل غرامي وغولدن غلوب إلى “إم تي في” وغيرهما، شهدنا هذا العام العديد من الحفلات ومجموعة لا تحصى من النجوم حصلوا على جوائز تكريمًا لأعمالهم، أبرزهم “تايلور سويفت” التي فازت بالعديد منها، وعلى الرغم من إنجازات تايلور (30 عامًا) الكبيرة التي حققتها هذا العام والتي يعد أبرزها جائزة “أيقونة اختيار المراهقين” في تاريخ حفل “اختيار المراهقين”، كونها أول نجمة تحصل عليها، إلا أنه تم استبعادها من حفل الأوسكار في 2020، فحسبما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تم الكشف عن قائمة ترشيحات حفل جوائز الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في 2020 وضمت القائمة 15 نجمًا مرشحًا للجائزة ولكن لوحظ استبعاد تايلورومع استبعاد تايلور انضمت بيونسيه للقائمة عن أغنيتها في النسخة الحديثة من فيلم ديزني الشهير Lion King، حيث لعبت دور البطلة “نالا”، كما تم ترشيح النجم “التون جون” عن أغنيتيه Can You Feel The Love Tonight من الفيلم نفسه وأغنية Love Me Again من فيلمه الوثائقي Rocket Man.