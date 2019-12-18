هوليوود تحتفل بآخر أفلام سلسلة حرب النجوم

الصباح الجديد – وكالات:

اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم فيلم )ذا رايز أوف سكايووكر(، وهو الفيلم التاسع والأخير في هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي وأغلقت شركة والت ديزني مجموعة مبان كاملة في وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم اليوم الخميس.

وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور ومن بينهم نجما سلسلة حرب النجوم ديزي ريدلي ومارك هاميل على البساط الأزرق تحت خيمة ضخمة مصممة على شكل حظيرة لسفن الفضاء تحت قبة سماوية تتلألأ فيها النجوم، وحضر النجم هاريسون فورد الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم (ذا فورس أويكنز) عام 2015، وحضر العرض كذلك نجوم لم يشاركوا في الفيلم الأخير منهم المخرج ستيفن سبيلبرج والمخرج سبايك لي والممثلة فرانسيس مكدورماند.

ويختتم فيلم (ذا رايز أوف سكايووكر) السلسلة التي حققت رواجا كبيرا والمصنفة ثاني أعلى سلاسل الأفلام إيرادا على الإطلاق إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار دولار.