أنجلينا جولي: حياتي أسوأ بعد انفصالي عن براد بيت

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي أن حياتها تغيرت الى الأسوأ بعد انفصالها عن زوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

وقالت جولي في أثناء ظهورها في برنامج E! News: “تغيّرت حياتي للأسوأ بعد انفصالي عن براد بيت، فلم أشعر بالأمان أو الإستقرار، ولم أسلمْ من الأذى طيلة هذه السنوات”.

وأضافت: “قد أستطيع إخفاء ما يختلج في صدري من آلام عن الناس، وأكتم مشاعري بداخلي، لكنّني أشعر بالقيود تحاصرني من كلّ جانب، وأفتقر إلى الحرية والأمان والإطمئنان، وكلّها مشاعر يستحيل العيش من دونها، فتملّكني الخوف من كلّ شيء”.

وتابعت: “أشعر بالضّيق والكآبة أكثر من أي وقت مضى، ومرّت السنوات الأربع الأخيرة وكأنّها دهر يثقل كاهلي، لقد تغيّرتْ شخصيتي كثيراً وتغيّرتْ معها معانٍ كثيرة في حياتي، فقد نولد أنقياء أبرياء، وتلوّث حياتنا الجروح والعذاب من أقرب الأشخاص”.