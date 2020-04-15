خشان: الكتل التي اهمت الكاظمي بالخيانة توافقت عليه تبعا لمصالحها

بغداد-الصباح الجديد

بين النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء، ان الكتل التي اتهمت الكاظمي بالخيانة توافقت عليه من اجل مصالحها، لافتا الى ان الوزارات سيعاد تقسيمها بين الاحزاب المتوافقة على رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال خشان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الكتل التي وافقت على ترشيح مصطفى الكاظمي اتهمته في الفترة الماضية بالخيانة بعد جريمة اغتيال المهندس وسليماني قرب مطار بغداد”.

وأضاف إن “الكتل غير مبدئية في مواقفها ومن الممكن ان تتغير في حال الاختلاف حول مصالحها، خاصة انها رفضت الكاظمي سابقا واتفقت عليه بالاجماع قبل ايام لتمريره لرئاسة الحكومة”.

وبين ان “المصالح هي الحاكمة والوزارات سيتم توزيعها بنفس الطريقة القديمة وبحسب النسب على الكتل التي اتفقت على تشكيل وتمرير الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي”.