الغضبان: تخفيض انتاج النفط يسري على جميع دول أوبك وكردستان ستشمل به

بغداد- الصباح الجديد :

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير النفط ثامر الغضبان امس الاربعاء، أن نسبة تخفيض انتاج النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء، فيما أشار الى قرب وصول وفد من إقليم كردستان لبحث الملف.

وقال الغضبان إن “ العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8 % اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك”.

وأضاف، أن “نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء”، نافياً في الوقت ذاته “الأنباء التي تحدثت عن تطوع العراق لتخفيض إنتاجه النفطي”.

وأوضح، أن “الموارد المالية أهم من كمية إنتاج النفط”، لافتاً إلى أن “التخفيض جاء بناءً على دراسات لكي يرتفع سعر النفط، فكلما يقل العرض ويستقر السوق يتحسن السعر”.

وتابع، أنه “لا فائدة من زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار البيع، وبهذا سيكون الجميع خاسرا”، مبيناً أن “الإجراءات التي اتخذتها أوبك هدفها زيادة أسعار البرميل ومن ثم زيادة المردود المالي”.

وأشار إلى أن “حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كردستان، مرجحاً “وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث بشان التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية”.