حسن هادي يعود في مسرحية (انسوا هاملت)

الصباح الجديد – متابعة:

أعلن الفنان حسن هادي مشاركته بعدة مسرحيات بعد عودته الى العراق.

وقال: في عودتي الاخيرة للعراق دعيت للعمل في عدة اعمال مسرحية مع الفنان مناضل داوود منها مسرحية (انسوا هاملت) من تأليف الكاتب جواد الاسدي، ويشاركني العمل نخبة من الوجوه الفنية الكبيرة منهم شذى سالم، واياد الطائي، والفنان جاسم محمد، ومن الفنانين الشباب الفنانة اسراء واخرين لا اذكر أسماءهم.

وتابع: العمل، قراءة اخرى لمسرحية هاملت وسيجري عرضه في شهر كانون الاول من العام الحالي حيث اجسد شخصية بولونيوس.

يذكر ان حسن هادي من الوجوه الفنية التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي وقدم العديد من الاعمال في الدراما التلفزيونية، وكانت له بصمة في ساحة الفن العراقي. هاجر بعد احداث عام 2003، لكنه يعود الى بلده الأم بين مدة ومدة أخرى.