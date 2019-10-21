عادات عليك تجنبها للابتعاد عن خطر الزهايمر

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، ضرورة تجنب القيام ببعض العادات لتقليل خطر الإصابة مرض بالزهايمر.

الزهايمر، مرض عصبي مزمن، عادة ما يبدأ ببطء ويتدهور مع مرور الوقت، وأعراضه الأكثر شيوعا، صعوبة تذكر الأحداث الأخيرة، قبل أن يتطور الأمر لمشكلات في النطق وفقدان القدرة على العناية بالنفس، ومشكلات سلوكية.

وبنحو تدريجي تتدهور حالة المريض، لينسحب من الأسرة والمجتمع، قبل حدوث خلل في وظائف الجسم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت.

العادات الواجب تجنبها، للوقاية من خطر الزهايمر، تتمثل في إهمال علاج اضطرابات النوم، والتي تسبب اليقظة خلال الليل، وعدم القدرة على النعاس.

كما يجب تجنب الاعتماد على الأدوية المنومة، والحرص على النوم أكثر من سبع ساعات يوميا، حيث أنه كلما تزايد النقص كلما زاد خطر الزهايمر.

مقاومة إدمان استعمال الهاتف الذكي قبل النوم لا بد منه، اذ أن التعرض للضوء الأزرق للشاشات في هذا الوقت، يؤثر على خلايا المخ. وعدم استعمال الهاتف قبل ساعة ونصف من النوم في الأقل، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس في أوقات النهار.