م.م دعاء حسين علي

مؤشر كتلة الجسم (Body mass index)‏ يعد مقياساً للعلاقة بين الوزن والطول، وباحتسابه يتحدد مدى تمتع الفرد بوزن صحي مثالي، وتنطبق هذه العملية الحسابية على الرجال والنساء، وقد اخترعها عالم الرياضيات البلجيكي ادولف كيتليه أواسط القرن الثامن عشر الذي يعد أحد مؤسسي علم الإحصاء الحديث، لذلك فهي تسمى أيضا : مؤشر كيتليه.

ومن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار عند احتساب مؤشر كتلة الجسم إذ لا يجوز استخدام هذه الأداة الصحية لحساب مؤشر كتلة الجسم لدى النساء الحوامل والأطفال، يُحتمل الحصول على مؤشر كتلة جسم مرتفع مع التمتع بوزن صحي ومثالي بالنسبة للأفراد الرياضيين أو الذين يمارسون رياضة رفع الأثقال فيما يُعرف أيضاً بكمال الأجسام، كما لا يرتبط مؤشر كتلة الجسم بالتغذية الصحية، فقد يكون مؤشر كتلة الجسم طبيعياً لدى شخص يُعاني من سوء التغذية.

ويخص مؤشر كتلة الجسم البالغين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 65 سنة، وقد تم استحداث منحنيات خاصة بالوزن والطول بالنسبة للأطفال (من 0 إلى 18 سنة) خلال العقود الماضية، يساعد مؤشر كتلة الجسم على حساب مؤشر كتلة الدهون في الجسم، اما كيفية حساب مؤشر كتلة الجس فهو عبارة عن وزنك بالكيلوغرامات مقسوما على مربع طولك بالأمتار، أو:مؤشر كتلة الجسم= الوزن (كغ) / مربع الطول (م). وبعد حسابه قارن النتيجة بالجدول التالي: السمنة ومؤشر كتلة الجسم (BMI): التصنيف مؤشر كتلة الجسم – كغ/م2، نقص حاد جدا أقل من 15، نقص حاد من 15 إلى 16، نقص في الوزن من 16 إلى 18.5، وزن طبيعي من 18.5 إلى 25، زيادة في الوزن من 25 إلى 30، سمنة خفيفة (سمنة من الدرجة الأولى) من 30 إلى 35، سمنة متوسطة (سمنة من الدرجة الثانية) من 35 إلى 40، سمنة مفرطة (سمنة من الدرجة الثالثة) أكثر من 40.

الأشخاص الذين لديهم مؤشر عالي جدا أو منخفض جدا هم الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، أما الأشخاص الذين لديهم مؤشر طبيعي فهم أقل عرضة إلا إذا كانوا من المدخنين او انهم لا يمارسون الرياضة بشكل منتظم او يكثرون من تناول الأغذية الدهنية والأغذية السكرية، اما مؤشر كتلة الجسم للأطفال والمراهقين فيمكن حسابه من خلال المعادلة نفسها ولكن بالرجوع إلى جدول آخر مختلف عن ذلك المستخدم للبالغين وذلك بسبب اختلاف محتوى الجسم من الدهون خلال المراحل العمرية المختلفة بين الذكور والإناث لذلك يوجد جداول خاصة بالإناث وأخرى خاصة بالذكور.