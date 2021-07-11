الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية يتخذ جملة من القرارات لتطوير واقع العمل

في اجتماعه الدوري

اللجنة الإعلامية

عقدَ الاتحادُ العراقي للصحافة الرياضية اجتماعه الدوري في مقر نقابة الصحفيين، بحضور رئيس الاتحاد (خالد جاسم) ونائب الرئيس (الدكتور عدنان لفتة) وأمين السر (يوسف فعل) وأمين السر المساعد (سيف المالكي)، والأعضاء (جعفر العلوجي وميثم الحسني وسمير السعد وبلال زكي وجمعة الثامر)، وغابَ عن الحضور الزميلان (مؤنس عبد الله) لأسبابٍ خاصة، و(عمار ساطع) لإصابته بفيروس كورونا.

وتناولَ الاجتماعُ جملةً من القضايا والأمور التي تخص عمل الاتحاد في الفترة المقبلة، وما تم إنجازه من منهاج الاتحاد في الفترة الماضية.. وفي بداية الاجتماع، رحبَ رئيس الاتحاد (خالد جاسم) بالحضور، وتمنى للجميع الموفقية والنجاح في تقديم الطروحات التي تسهم في إنعاش واقع الصحافة الرياضية.

بعدها طلبَ رئيسُ الاتحاد من الأعضاء قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الزميلين العزيزين (حيدر مدلول وخليل الجنابي)، داعين الباري عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويجعل مثواهما الجنة، ويلهم أهلهما وأحبتهما وزملاء المهنة الصبر والسلوان. وكذلك الدعاء بالشفاء التام لأعضاء الهيئة العامة الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا اللعين.. وفيما يلي مجمل ما ناقشه الاجتماع:

أولا: قدمَ أمين السر (يوسف فعل) شكره لنائب الرئيس الدكتور (عدنان لفته) وأمين السر المساعد (سيف المالكي) وعضو الاتحاد (ميثم الحسني)، لجهودهم في التحضير وإنجاح ورشة تنظيم العمل الإعلامي والمؤتمرات الصحفية في البطولات الرياضية التي نظمها قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومسؤولي الشعب الإعلامية.

ثانيا: التقى نائب رئيس الاتحاد وأمين السر مع مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة الدكتور (موفق عبد الوهاب)، واتفقوا على جملةٍ من القضايا والأنشطة وورش العمل التي ستقام وتنظم بالتعاون بين الاتحاد والوزارة على المدى القريب.

ثالثا: تدارس المجتمعون تنفيذ اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المؤسسات الرياضية (وزارة الشباب والرياضة – اللجنة الأولمبية – اللجنة البارالمبية – التطبيعية)، وتم الاتفاق على استكمالها في الأسبوعين المقبلين لاكتمال توقيعها.

رابعا: ناقش الاتحاد الطلب المقدم من مؤسسة كركوك الإعلامية لإقامة دورة تطويرية وتدريبية للصحفيين الرياضيين في محافظة كركوك، وتم الاتفاق على أن يكون النصف الثاني من شهر آب المقبل موعداً لإقامتها، وإحالة الطلب على لجنة الدورات للتنسيق ومتابعة إقامة الدورة من جميع الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية.

خامسا: تمت إحالة طلبات الانتماء الى الاتحاد على اللجنة المهنية لمناقشتها ورفع توصيات الى مجلس الادارة لإقرارها.

سادسا: قدمَ رئيس اللجنة المهنية (ميثم الحسني) شرحاً مفصلاً عن آلية عمل اللجنة وتواصلها المستمر مع أعضاء الهيأة العامة، وفي ضوء توصية اللجنة تم اعتماد الزملاء (عمار علي وزيد الزيدي وسامر الياس)، وضمهم للجمعية العمومية للاتحاد بعد إكمالهم جميع المتطلبات الخاصة بهم.

سابعا: استعرض نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة العلاقات الداخلية والخارجية، الدكتور (عدنان لفته) عمل اللجنة، وأكد أنها على تواصل مع الاتحادات العربية والآسيوية، وتم الاتفاق على المقترح الذي قدمه بأن يكون هناك أعضاء شرف في الاتحاد من الشخصيات اللامعة والمؤثرة في المجتمع بمنحهم عضويات فخرية.

ثامنا: الموافقة على مقترح رئيس لجنة العلاقات الدكتور (عدنان لفته) بتأسيس نادٍ ثقافي أشبه بالصالون الثقافي يقام على الشبكة العنكبوتية نهاية كل شهر للتواصل مع الزملاء الصحفيين الرياضيين والشخصيات الفاعلة في الداخل والخارج، للتحاور وتبادل الأفكار والاستفادة من الطروحات التي تخدم رياضتنا.

تاسعا: الموافقة على مقترح الزميل (جعفر العلوجي) بتبني الاتحاد طباعة الكتب وإصدارات أعضاء الهيئة العامة مع إقامة حفل توقيع للكتب والإصدارات التي يقدموها خدمةً للرياضة العراقية في خطوة لتشجيع الزملاء على رفد المكتبة الرياضية بالكتب والإصدارات.

عاشرا: اتفق المجتمعون على تبني المقترح الذي قدمه أمين السر المساعد (سيف المالكي) لاستحداث جوائز للأفضل في الدوري الممتاز، وتسميتها باسم الرياضيين الراحلين بسبب فيروس كورونا اللعين مع إقامة حفل واسع يتبناه الاتحاد لتوزيع الجوائز تكريماً وتقديراً للأسماء الكبيرة التي رحلت بسبب الجائحة.

حادي عاشر: الموافقة على مقترح الزميل (جمعة الثامر) بإقامة ندوة نصف شهرية أو شهرية حسب الظروف لتدارس قضية رياضية معينة بحضور الزملاء الصحفيين الرياضيين والإعلاميين وأهل الشأن الرياضيين لتقديم الحلول الممكنة للمشاكل التي تعصف برياضتنا في مختلف الألعاب.

ثاني عشر: إقامة حفل تكريمي للفرق التي تحرز البطولات المحلية وللمنتخبات الوطنية التي ترفع اسم العراق عاليا في المنافسات القارية والعالمية.

ثلاثة عشر: تقرر اعتماد أعضاء لجنة التسويق، وهما الزميلان (سمير السعد ومؤنس عبد الله).: ربعة عشرة اتفق المجتمعون على أن يكون اجتماع الاتحاد شهريا، والتأكيد على ضرورة تقديم تقارير من رؤساء اللجان العاملة في الاتحاد عن مجمل عملهم في الفترة السابقة.

خمسة عشر: مناقشة الدورة التي أقامها الاتحاد في محافظة النجف الأشرف، والإشادة بالجهود التي بذلت من أجل إنجاحها، مع ضرورة العمل على إشراك أكثر عدد ممكن من الزملاء في الدورات للاستفادة منها في مجال العمل المهني وتطوير القدرات.