رئيس الوزراء يرعى نهائي الكأس والجولة 37 لممتاز الكرة تبدأ غدا

اجتماع اليوم يحدد خليفة كاتانيتش في قيادة منتخبنا الوطني

متابعة الصباح الجديد:

برعايةِ دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي سيُقام في السادس عشر من الشهر الجاري نهائي بطولة كأس العراق بكرة القدم في ملعب الشعب الدولي بين ناديي الزوراء والقوة الجوية.. أعلن ذلك الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب، عقب الاجتماع الخاص الذي تمَ عقدهُ مساء الخميس 8 / 7 / 2021، برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وحضور عدد من مديري دوائر الوزارة ، مضيفًا أن التنسيق سيكون على أعلى المستويات بين وزارة الشباب والهيئة التطبيعية لإقامة المباراة على ملعب الشعب وتهيئته بالكامل لاستقبال (10عشرة الآف) مشجع من الذين يمتلكون كارت التلقيح ضد ڤيروس كورونا تحديدًا ، وأخذوا اللقاح.

وأشارَ «عبد الوهاب» إلى أن شراء البطاقات سيكون ( أون لاين)، عبر موقع ألكتروني خاص بالمباراة، وسيبدأ بيع التذاكر بدءًا من يوم السبت 10 – 7 – 2021، وأضافَ أن سعر تذكرة الدخول سيكون ( 5 خمسة الاف دينار) للجهة المقابلة للمقصورة، و( 10 عشرة الآف دينار)، على جانبي المقصورة ، فيما سيتم دعوة عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين الدوليين السابقين، لحضور المباراة وسيخصص لهم مكان وسط المقصورة.

وبَينَّ «عبد الوهاب» إن المباراة النهائية ستكون برعايةِ أكثر من شركة، وستشهد إقامة حفل غنائي كبير يحيه عدد من نجوم الغناء العرب والعراقيين تنظمهُ شركة فنية مختصة ، فضلًا عن تخصيص جوائز كثيرة وكبيرة غير مسبوقة، أبرزها سيارة حديثة نوع تويوتا لاندگروز VXR 2022 , وسيارة كورولا 2022 عدد 2 دفع رباعي، وأجهزة كهربائية، وجوائز عدة أخرى، لن تشمل الجمهور داخل الملعب فقط، بل ستشمل كل من يقتني بطاقات القرعة التي سيتم طرحها أيضًا عبر الموقع الألكتروني، وسيكون سعرها( 3 ثلاثة الاف دينار فقط).

وفي سياق اخر، أوصدت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، الباب امام المتوقعين بعودة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لقيادة المنتخب، فيما أشارت إلى خيار «المدرب المحلي» بسبب «الاموال».وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل إن «مشوار كاتانيتش انتهى وتم الغاء اي فكرة لاعادته سيما بعد أن كشفت اوراقه بعدم تمكنه من الاضافة للمنتخب في المرحلة الاهم».وأضاف كامل أن «بغداد ستحتضن اجتماعاً مهماً للتطبيعية اليوم الاحد او يوم غد الاثنين وتحديداً بعد الانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية»، موضحاً أنه «سيتم خلال الاجتماع حسم موضوع المدرب ووضع النقاط على الحروف».

وأكد كامل أن «التطبيعية ستناقش عدة حلول للتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد وتسميته لقيادة المنتخب الوطني بمشواره المقبل».وتابع قائلاً، «نعلم أن الوقت ضيق, لكن جلب المدرب الاجنبي المعروف يحتاج الى مبالغ طائلة والتطبيعية تعاني من هذا الجانب مما اوقفنا ذلك من مفاتحة اسماء كبيرة من المدربين كان من المقرر ان يتم الاتفاق معهم لقيادة منتخبنا بمشواره الاهم».وأشار شامل إلى أن «الوقت محرج وقصير لكن اجتماعنا المقبل المقرر الاسبوع المقبل في بغداد سيحسم الجدل الحاصل بشأن اختيار المدرب الاجنبي من عدمه لقيادة الاسود بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم».

ولم يستبعد شامل كامل خيار المدرب المحلي «في حال لم ترصد المبالغ المخصصة للمدرب الاجنبي الذي لابد ان يكون على مستوى عال».وأضاف «في حال عدم التمكن من ذلك سيكون خيارنا الاخر هو المدرب المحلي»، معرباً عن أمله بأن تحل «الامور ويتم تخصيص المبلغ الذي يكفي للتعاقد مع مدرب اجنبي كبير «.

وأعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، يوم الاحد الرابع من تموز الجاري، عن فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.وقال كاتانيتش، في مقطع فيديو مصور، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، «لم استلم رواتبي منذ 5 او 6 اشهر.. كان بأمكاني انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام رواتبي».وأضاف كاتانيتش، أن «بقائي مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وانهاء المرحلة الثانية من التصفيات»، موضحاً أن «كوركيس (المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي)، اتصل بي بالفعل واخبرته بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق».وأضاف كاتانيتش، «لا يحق لي تقديم اي منهاج للاتحاد العراقي بسبب انهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي».وقدم كاتانيتش، شكره إلى «الجماهير العراقية التي وقفت معنا لثلاث سنوات ماضية».

إلى ذلك، تبدأ يوم غد الاثنين مباريات الجولة 37 لدوري الكرة بمباراة واحدة بين فريقي الجوية بطل الدوري ومضيفه الميناء في ملعب الفيحاء في الساعة السابعة والنصف مساء، على ان تتواصل مباريات الجولة ذاتها فتقام الثلاثاء اربع مباريات والاربعاء 3 مباريات وتختتم الخميس باقامة مباراتان.