“الجوكر” حاضر في احتجاجات لبنان

الصباح الجديد – وكالات:

بين الحشود الغاضبة في شوارع لبنان، ظهر “الجوكر” متجولا بين المتظاهرين حيث لجأ عددا من الشباب والفتيات لرسم القناع الشهير على وجههم، في دلالة على “التمرد” لكن بنحو سلمي.

وانتشرت على المواقع الاجتماعية صور فتاة وسط المتظاهرين في العاصمة بيروت، تضع مكياج الجوكر وتحمل العلم اللبناني. وبعدها، سار عدد من اللبنانيين على المنوال نفسه، ورسموا “قناع الجوكر” على أوجههم وساروا بنحو جماعي.

و”الجوكر” فيلم أميركي أثار جدلا واسعا في العالم وتصدر شباك تذاكر صالات السينما، يحكي قصة ممثل كوميدي فاشل كانت حياته طبيعية قبل أن يواجه عدة مشكلات وضغوط نفسية، جعلته يقرر الخروج عن القانون ويقتحم عالم الجريمة والفوضى.

وبرغم أن “الجوكر” اختار في الفيلم اللجوء إلى العنف للتعبير عن غضبه، إلا أن “الجوكر اللبناني” اتسم بالاحتجاج السلمي الرافض لممارسة العنف.

وانتشرت صور “جوكر لبنان” على تويتر. وقال أحد المعلقين “هذا ليس مشهدا من الفيلم، هذه لبنان، التي اختارت إخراج الجوكر من الخيال إلى الحقيقة”.

وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل “واتساب”. وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.

وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.